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  4. Борнмут ждет. Известно, когда ПСЖ может совершить прорыв по Забарному
Франция
12 июля 2025, 12:14 |
764
1

Борнмут ждет. Известно, когда ПСЖ может совершить прорыв по Забарному

Парижане могут активизировать переговоры после финала КЧМ

12 июля 2025, 12:14 |
764
1
Борнмут ждет. Известно, когда ПСЖ может совершить прорыв по Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает журналист Ноа Маес.

По информации источника, парижане предложили «вишням» 55 миллионов фунтов за 22-летнего футболиста еще несколько недель назад, но «Борнмут» ждет лучшего предложения.

Отмечается, что «ПСЖ» может совершить прорыв в переговорах после финала клубного чемпионата мира, в котором 13 июля команда сыграет против лондонского «Челси».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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saltim
Не пойму зачем им Забарный? Оборона играет идеально. Тот же Бералдо вышел вместо Пачо и тоже сыграл отлично. 
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