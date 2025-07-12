Борнмут ждет. Известно, когда ПСЖ может совершить прорыв по Забарному

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает журналист Ноа Маес.

По информации источника, парижане предложили «вишням» 55 миллионов фунтов за 22-летнего футболиста еще несколько недель назад, но «Борнмут» ждет лучшего предложения.

Отмечается, что «ПСЖ» может совершить прорыв в переговорах после финала клубного чемпионата мира, в котором 13 июля команда сыграет против лондонского «Челси».

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.