ФОТО. Девушка звезды Шахтера засветила роскошную грудь у бассейна
Любимая Кевина радует подписчиков горячими кадрами
Алисия Калини, девушка бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина, подожгла сеть горячими снимками.
Известная модель опубликовала кадры, на которых позирует у бассейна в купальнике, едва прикрывающем ее роскошную грудь.
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Фотографии вызвали восторг у аудитории. Публикация набрала уже более 15000 лайков и более 100 комментариев.
Алисия Калини довольно часто публикует откровенные фотографии, чем привлекает к себе внимание футбольных фанатов и средств массовой информации.
ФОТО. Девушка звезды Шахтера засветила роскошную грудь у бассейна
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