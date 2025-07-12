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  4. ФОТО. Девушка звезды Шахтера засветила роскошную грудь у бассейна
Украина. Премьер лига
12 июля 2025, 13:09 |
525
1

ФОТО. Девушка звезды Шахтера засветила роскошную грудь у бассейна

Любимая Кевина радует подписчиков горячими кадрами

12 июля 2025, 13:09 |
525
1
ФОТО. Девушка звезды Шахтера засветила роскошную грудь у бассейна
Instagram. Алисия Калини

Алисия Калини, девушка бразильского вингера донецкого «Шахтера» Кевина, подожгла сеть горячими снимками.

Известная модель опубликовала кадры, на которых позирует у бассейна в купальнике, едва прикрывающем ее роскошную грудь.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фотографии вызвали восторг у аудитории. Публикация набрала уже более 15000 лайков и более 100 комментариев.

Алисия Калини довольно часто публикует откровенные фотографии, чем привлекает к себе внимание футбольных фанатов и средств массовой информации.

ФОТО. Девушка звезды Шахтера засветила роскошную грудь у бассейна

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Кевин (Шахтер) Шахтер Донецк фото lifestyle
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Richard Lewis
Арбітр! Два мʼяча на полі! 
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