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  4. Фейеноорд – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Нидерланды
12 июля 2025, 06:47 |
10
0

Фейеноорд – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 12 июля и начнется в 15:00 по Киеву

12 июля 2025, 06:47 |
10
0
Фейеноорд – Юнион Сен-Жилуаз. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июля на Де Кейп пройдет товарищеский матч, в котором Фейеноорд встретится с Юнион Сен-Жилуаз. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Фейеноорд

Команда по праву считается одной из лучших в Нидерландах - она входит в тройку местных вечных грандов. Но, как правило, ее называют именно последней из них. Но в 2023-2024 годах, при Арне Слоте, удалось собрать весь комплект наград, в том числе выиграть Эредивизию.

Но год назад именно этот тренер стал преемником для самого Юргена Клоппа, и провел невероятный дебютный сезон во главе Ливерпуля. А вот в Роттердаме не получилось сразу угадать с преемником для Слота, пригласив Бриана Приске - впрочем, хорошо показали себя при этом в Лиге чемпионов. Но весной вернули ван Перси, что был тут хорош как футболист. И Робин добился максимума возможного: хотя бы успел оторваться от Утрехта и закончил со своими подопечными на третьем месте в Эредивизии.

Юнион Сен-Жилуаз

Клуб имел впечатляющий перечень успехов. Но это было еще до Второй Мировой войны, и забылось даже на родине. Впрочем, возможно, именно славная история проекта и заинтересовала Тони Блума, хотя его приоритетом оставался Брайтон. Вернувшись в Жупилер-Лигу, сразу новичок претендовал на титул, но упустил его на финишной прямой. И повторил этот неприятный опыт весной прошлого года - но тогда победили в кубке страны.

Неожиданно новый уровень взяли при малоопытном Поконьоли. Он не лучшим образом начинал (хотя взял Суперкубок), рано вылетел из Лиги Европы, в феврале уступив Аяксу. Но, главное, на этот раз развернули историю на 180 градусов, сумев за счет классного финишного рывка взять первое место в Бельгии - первый титул такого масштаба с 1935-го года! Вот только уже начали продавать лидеров, и не факт, что получится их заменить.

Статистика личных встреч

В 2022-м году бельгийцы выиграли товарищеский матч со счетом 4:0. Но через год уже была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в голландцев. Но пока на сборах оба клуба играют зрелищно - ждем тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Фейеноорд
12.07.2025 -
15:00
Юнион Сен-Жилуаз
Тотал больше 2.5 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Юнион Сен-Жилуаз Фейеноорд товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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