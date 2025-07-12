12 июля пройдет товарищеский матч, в котором Ланс встретится с Стандард Льеж. Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

Ланс

Команда сейчас имеет достаточно амбициозных владельцев. И она показывала недавно очень серьезные успехи. Во-первых, получилось наконец-то выйти назад из второго дивизиона. Более того, во-вторых, чуть ли не с ходу получилось на элитном уровне продемонстрировать максимально возможный результат в виде второго места в Лиге 1 - даже ПСЖ пытались преследовать, но в итоге закончили, конечно же, за спиной у фаворита.

Повторить такой результат, как и ожидалось, не получилось. Хуже того, в прошлом сезоне и вовсе закончили за пределами зоны еврокубков, что, впрочем, объяснимо продажами лидеров и просто перспективных футболистов. В итоге с 52 очками закончили на восьмой позиции, на пять отстав от Лиона и Страсбура. Хотя проблемы первого еще оставляют надежду на еврокубки. Кстати, тренировать в июне позвали Пьера Сажа, что сделал себе имя как раз в Лионе.

Стандард Льеж

Клуб тоже принадлежит иностранным инвесторам - 777 Partners. Вот только эти американцы активны в последние годы, но не успешны. В том числе и в Бельгии, где их детище хотя и прибавило немного в прошлом сезоне, но так и не пробилась в топ-6 - по итогам регулярной части чемпионата уступили в шесть очков Генту. И, видимо, разочаровавшись, потом провалились в своей группе, показав результаты на уровне скромного Левена.

Ожидаемо сменился наставник. Ставку сделали на Мирчу Реднича, специалиста опытного и бравшего успехи в разных странах, но в последнее время работавший на родине, в Румынии - прежним клубом был УТА Арад. Впрочем, он и играл в Льеже (и брал кубок страны), и даже в 2012-2013 занимал тут тренерский пост.

Статистика личных встреч

В 2017-м году, тоже в товарищеском формате, выигрывали бельгийцы, причем 2:0. Через 4 года была уже ничья 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут французы сильнее - ставим на то, что они смогут обыграть соседей (коэффициент - 1,83).