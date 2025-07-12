Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ланс – Стандард. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Франция
12 июля 2025, 06:41 |
5
0

Ланс – Стандард. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 12 июля и начнется в 13:00 по Киеву

12 июля 2025, 06:41 |
5
0
Ланс – Стандард. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

12 июля пройдет товарищеский матч, в котором Ланс встретится с Стандард Льеж. Поединок начнется в 13:00 по киевскому времени.

Ланс

Команда сейчас имеет достаточно амбициозных владельцев. И она показывала недавно очень серьезные успехи. Во-первых, получилось наконец-то выйти назад из второго дивизиона. Более того, во-вторых, чуть ли не с ходу получилось на элитном уровне продемонстрировать максимально возможный результат в виде второго места в Лиге 1 - даже ПСЖ пытались преследовать, но в итоге закончили, конечно же, за спиной у фаворита.

Повторить такой результат, как и ожидалось, не получилось. Хуже того, в прошлом сезоне и вовсе закончили за пределами зоны еврокубков, что, впрочем, объяснимо продажами лидеров и просто перспективных футболистов. В итоге с 52 очками закончили на восьмой позиции, на пять отстав от Лиона и Страсбура. Хотя проблемы первого еще оставляют надежду на еврокубки. Кстати, тренировать в июне позвали Пьера Сажа, что сделал себе имя как раз в Лионе.

Стандард Льеж

Клуб тоже принадлежит иностранным инвесторам - 777 Partners. Вот только эти американцы активны в последние годы, но не успешны. В том числе и в Бельгии, где их детище хотя и прибавило немного в прошлом сезоне, но так и не пробилась в топ-6 - по итогам регулярной части чемпионата уступили в шесть очков Генту. И, видимо, разочаровавшись, потом провалились в своей группе, показав результаты на уровне скромного Левена.

Ожидаемо сменился наставник. Ставку сделали на Мирчу Реднича, специалиста опытного и бравшего успехи в разных странах, но в последнее время работавший на родине, в Румынии - прежним клубом был УТА Арад. Впрочем, он и играл в Льеже (и брал кубок страны), и даже в 2012-2013 занимал тут тренерский пост.

Статистика личных встреч

В 2017-м году, тоже в товарищеском формате, выигрывали бельгийцы, причем 2:0. Через 4 года была уже ничья 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут французы сильнее - ставим на то, что они смогут обыграть соседей (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Ланс
12.07.2025 -
13:00
Стандард
Победа Ланса 1.83 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Интер Майами – Нэшвилл. Прогноз и анонс на матч MLS
Фламенго – Сан-Паулу. Прогноз и анонс на матч чемпионата Бразилии
ФОТО. Динамо сыграло вничью с английским клубом Вест Бромвич. Забил Ванат
Стандард Ланс товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
Футбол | 11 июля 2025, 12:31 10
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина
Шахтер шокировал Болонью ценой на Кевина

В Италии пишут, что «красно-синие» предложили за бразильца всего 15 миллионов евро

Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближаются ТЦК и СП
Футбол | 12 июля 2025, 05:38 0
Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближаются ТЦК и СП
Младен Бартулович объяснил, почему к нему не приближаются ТЦК и СП

Тренер – о работе в Украине

Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
Война | 11.07.2025, 09:00
Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
Склоним головы. Трагедия под Зеленопольем: из 36 погибших – один спортсмен
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Футбол | 12.07.2025, 00:20
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Реал принял решение по Лунину после провала против ПСЖ
Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
Футбол | 11.07.2025, 07:52
Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
10.07.2025, 01:50 4
Футбол
Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
Клод МАКЕЛЕЛЕ: «Он скоро выиграет несколько Золотых мячей»
10.07.2025, 00:56 1
Футбол
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
Неожиданно. Усик сравнил себя с братьями Кличко и сказал, кто сильнее
11.07.2025, 01:41
Бокс
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
ПСЖ – Реал – 4:0. Первое фиаско Хаби Алонсо. Видео голов и обзор
10.07.2025, 00:02 3
Футбол
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
Известно, сколько заработал ПСЖ после разгрома в полуфинале против Реала
11.07.2025, 07:42 1
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
11.07.2025, 23:31
Бокс
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
10.07.2025, 06:23 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем