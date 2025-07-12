ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира – счастливая, как никогда

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Алиша Леманн отреагировала на триумф женской сборной Швейцарии
Алиша Леманн помогла сборной Швейцарии впервые в истории выйти в 1/4 финала женского Евро-2025.
Команда впервые преодолела групповой этап на домашнем турнире.
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В ключевом матче Леманн, играющая за «Ювентус», вышла на замену и поучаствовала в победной атаке.
Несмотря на критику за активность в Instagram (17 млн подписчиков), она вновь доказала верность сборной.
После матча Алиша поделилась фото и написала: «Мы вошли в историю. Спасибо фанатам. Вперед — к четвертьфиналу в Берне».
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