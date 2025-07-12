ФОТО. Динамо сыграло вничью с английским клубом Вест Бромвич. Забил Ванат

В пятницу, 11 июля, киевское «Динамо» провело четвертый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора, который команда проводит в Австрии. Соперником «бело-синих» стал представитель английского Чемпионшипа – «Вест Бромвич Альбион».

Соперник с первых минут завладел инициативой, пытаясь контролировать мяч, однако первый момент создали динамовцы. Торрес классным пасом вывел к воротам Буяльского, но удар капитана «Динамо» был заблокирован.

Чуть позже Виталий чуть не выступил в роли ассистента, выполнив острый прострел, но Супряге не хватило совсем немного, чтобы замкнуть его. Также под острым углом выходил к воротам Кабаев, но и в этом случае попытку динамовского вингера пробить заблокировали, а в середине тайма на мощный удар Владислава среагировал вратарь, вытащив мяч из ближнего угла.

В целом вторая половина первого тайма прошла в спокойном темпе, команды по очереди владели мячом, из моментов стоит отметить только удар Торреса значительно выше ворот из пределов штрафной после собственного прорыва. В итоге команды ушли на перерыв при «сухой» ничьей.

В начале второго тайма «Динамо» имело супер-шанс открыть счет в матче. После прострела с правого фланга Задорожний получил мяч в центре штрафной, но вместо удара решил отдать пас на Буяльского, который при этом забежал в офсайд. И буквально через несколько минут забить удалось «Вест Бромвич Альбиону». Англичане разыграли штрафной, последовал навес с правого фланга, и Филлипс с линии вратарской переправил мяч в ворота (0:1).

На 61-й минуте тренерский штаб «бело-синих» полностью обновил состав, и динамовцы с новыми силами начали атаковать ворота соперника. Правда, сначала защитники справлялись, заблокировав удары Ваната и Волошина, а когда Владислав и Назар разыграли классную комбинацию, которую последний завершал ударом из центра штрафной, надежно сыграл вратарь «Вест Бромвич Альбиона», парировав мяч ногами в падении.

Но на 76-й минуте счет все же стал равным. Вивчаренко отдал длинный пас вперед на ход Ванату, форвард поймал защитника английской команды на позиционной ошибке, убежал от соперника к воротам и с линии штрафной пробил мимо вратаря, который пытался сократить угол для удара (1:1).

Последние минуты поединка прошли в спокойном темпе без особых обострений, хотя англичане несколько раз заставляли поработать Игнатенко и защиту «бело-синих» после подач с угловых, но итоговый счет больше не изменился – боевая ничья (1:1) с представителем английского Чемпионшипа.

Следующий матч «Динамо» проведет в среду, 16 июля, когда сыграет против хорватского «Осиека».

Товарищеский матч

11.07.2025, Австрия, Йорманнсдорф, Arena Bab Tatzmannsdorf

Динамо Киев (Украина) – Вест Бромвич Альбион (Англия) – 1:1 (0:0)

Голы: Ванат, 76 – Филлипс, 56.

Динамо (стартовый состав): 35. Нещерет – 20. Караваев, 40. Биловар, 34. Захарченко, 76. О. Гусев – 91. Михайленко, 25. Яцик, 29. Буяльский (к), 17. Торрес, 22. Кабаев – 3. Супряга (19. Задорожний, 35).

Динамо (с 61-й минуты): 74. Игнатенко – 45. Брагару, 32. Михавко, 4. Попов, 2. Вивчаренко – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 8. Пихаленок, 9. Волошин, 7. Ярмоленко (к) – 11. Ванат.

Вест Бромвич Альбион: Уайлдсмит, Ферлонг (Уильямс, 61), Филлипс, 14. Хеггем, 4. Стайлс, 31. Феллоуз, 17. Диаките, 27. Моветт, 18. Грант, 21. Прайс, 12. Дайк.

Предупреждения: Яцик, 55 – Прайс, 29, Диаките, 48, Филлипс, 60.

Видео голов и обзор матча

Відеозапис матчу

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