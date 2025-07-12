ФОТО. Футболист МЮ бросил свою девушку с ребенком

Алехандро Гарначо, звезда «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины, вновь оказался в центре личной драмы. Его отношения с девушкой — инфлюенсером Евой Гарсией — похоже, дали трещину: пара отписалась друг от друга в Instagram, что сразу вызвало волну слухов о расставании.

Это уже не первый раз, когда в их паре возникают трудности. В январе Гарсия уже намекала на разрыв, опубликовав фото с сыном и подписью: «Ты и я против мира». Позже она делилась трогательными семейными кадрами — включая снимки с поля «Олд Траффорд» после финального матча сезона, где они с ребенком вышли на газон вместе с Гарначо.

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Фанаты были в восторге, называли их «любимой семьей» и надеялись, что у пары всё серьезно. Но 11 июля подписка исчезла у обоих, что вновь подлило масла в огонь.

Проблемы нарастают и в профессиональной карьере Гарначо. После того как он неожиданно не попал в стартовый состав на финал Лиги Европы против «Тоттенхэма», футболист публично раскритиковал главного тренера Рубена Аморима. «Я играл во всех раундах, помогал команде — и вдруг только 20 минут в финале?», — написал Гарначо в соцсетях.

Это вызвало массу вопросов о его будущем в «Манчестер Юнайтед». По информации The Sun, клуб готов рассмотреть предложения, а интерес к аргентинцу проявляют «Атлетико» и «Челси».