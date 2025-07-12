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12 июля 2025, 01:52 | Обновлено 12 июля 2025, 02:08
324
0

ФОТО. Самая красивая журналистка шокировала новыми откровенными кадрами

Дилетта Леотта на своей волне

12 июля 2025, 01:52 | Обновлено 12 июля 2025, 02:08
324
0
ФОТО. Самая красивая журналистка шокировала новыми откровенными кадрами
Instagram. Дилетта Леотта

Итальянская телеведущая Дилетта Леотта вновь удивила подписчиков.

Жена вратаря «Шальке» Лориса Кариуса выложила фото в полностью прозрачном черном платье, ответив на критику по поводу своего «вульгарного» стиля.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На снимках в Instagram 33-летняя звезда DAZN прогуливается вечером в откровенном наряде.

Также Леотта появилась в леопардовом бикини и позировала с подругой в летнем платье.

Теледива в очередной раз подтвердила свою репутацию стильной, уверенной и сексуальной женщины.

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фото Дилетта Леотта lifestyle девушки Лорис Кариус
Максим Лапченко Источник: Instagram
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