ФОТО. Самая красивая журналистка шокировала новыми откровенными кадрами
Дилетта Леотта на своей волне
Итальянская телеведущая Дилетта Леотта вновь удивила подписчиков.
Жена вратаря «Шальке» Лориса Кариуса выложила фото в полностью прозрачном черном платье, ответив на критику по поводу своего «вульгарного» стиля.
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На снимках в Instagram 33-летняя звезда DAZN прогуливается вечером в откровенном наряде.
Также Леотта появилась в леопардовом бикини и позировала с подругой в летнем платье.
Теледива в очередной раз подтвердила свою репутацию стильной, уверенной и сексуальной женщины.
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