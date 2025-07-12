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12 июля 2025, 01:37 |
274
0

ФОТО. Экс-звезда Барселоны начал отношения с россиянкой

Алексис Санчес встречается с Александрой Литвиновой

12 июля 2025, 01:37 |
274
0
ФОТО. Экс-звезда Барселоны начал отношения с россиянкой
Instagram. Алексис Санчес и Александра Литвинова

Капитан сборной Чили Алексис Санчес начал встречаться с российской моделью Александрой Литвиновой.

Ей 25 лет, за плечами — 10 лет работы в 11 странах. Пара познакомилась в Италии, где Санчес выступает за «Удинезе».

По информации журналистки Сесилии Гутьеррес, Литвинова сейчас в Чили, путешествует с футболистом и уже общалась с его семьёй.

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Модель публикует намёки на отношения в соцсетях, а фото со стадионов это подтверждают.

Санчес, выросший в бедной семье, выступал за «Барселону», «Арсенал», «МЮ» и выигрывал Копа Америка.

Несмотря на серьёзные отношения, он до сих пор не женат.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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