ФОТО. Как и где отдыхает Левандовски вместе со своей женой и друзьями

Анна и Роберт Левандовски отдыхают на Майорке вместе с дочерьми Кларой и Лаурой.

К ним присоединились певец Себастьян Карпель-Бувецка и его жена, модель Паулина Крупиньска.

Анна активно делится снимками в Instagram. Вечером пара ужинала с друзьями.

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Жена нападающего «Барселоны» опубликовала романтические фото, кадры в облегающем платье и видео с Робертом, раздающим автографы.

«В этом есть что-то особенное — наблюдать, как дети встречают своего героя», – написала Анна.

Подписчики похвалили Роберта за терпеливое отношение к поклонникам.