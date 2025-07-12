ФОТО. Как и где отдыхает Левандовски вместе со своей женой и друзьями
Роберт и Анна Левандовски проводят свой отпуск на Майорке
Анна и Роберт Левандовски отдыхают на Майорке вместе с дочерьми Кларой и Лаурой.
К ним присоединились певец Себастьян Карпель-Бувецка и его жена, модель Паулина Крупиньска.
Анна активно делится снимками в Instagram. Вечером пара ужинала с друзьями.
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Жена нападающего «Барселоны» опубликовала романтические фото, кадры в облегающем платье и видео с Робертом, раздающим автографы.
«В этом есть что-то особенное — наблюдать, как дети встречают своего героя», – написала Анна.
Подписчики похвалили Роберта за терпеливое отношение к поклонникам.
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