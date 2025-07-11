Англия11 июля 2025, 23:51 |
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ФОТО. Гвардиола посетил первый концерт известной рок-группы за 16 лет
Пеп не смог пропустить возвращение «Oasis» на сцену
11 июля 2025, 23:51 |
459
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после вылета из клубного чемпионата мира решил отдохнуть от футбольных дел.
Испанский специалист посетил первый за 16 лет концерт британской рок-группы «Oasis».
Известная группа выступила в Манчестере на глазах у 80 тысяч фанатов.
Гвардиола в ретро-форме «горожан» сфотографировался с детьми участниками группы – Лиама и Ноэла Галлагера.
ФОТО. Гвардиола посетил первый концерт известной рок-группы за 16 лет
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