Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после вылета из клубного чемпионата мира решил отдохнуть от футбольных дел.

Испанский специалист посетил первый за 16 лет концерт британской рок-группы «Oasis».

Известная группа выступила в Манчестере на глазах у 80 тысяч фанатов.

Гвардиола в ретро-форме «горожан» сфотографировался с детьми участниками группы – Лиама и Ноэла Галлагера.

ФОТО. Гвардиола посетил первый концерт известной рок-группы за 16 лет