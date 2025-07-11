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  4. ФОТО. Гвардиола посетил первый концерт известной рок-группы за 16 лет
Англия
11 июля 2025, 23:51 |
459
0

ФОТО. Гвардиола посетил первый концерт известной рок-группы за 16 лет

Пеп не смог пропустить возвращение «Oasis» на сцену

11 июля 2025, 23:51 |
459
0
ФОТО. Гвардиола посетил первый концерт известной рок-группы за 16 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после вылета из клубного чемпионата мира решил отдохнуть от футбольных дел.

Испанский специалист посетил первый за 16 лет концерт британской рок-группы «Oasis».

Известная группа выступила в Манчестере на глазах у 80 тысяч фанатов.

Гвардиола в ретро-форме «горожан» сфотографировался с детьми участниками группы – Лиама и Ноэла Галлагера.

ФОТО. Гвардиола посетил первый концерт известной рок-группы за 16 лет

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Пеп Гвардиола Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига концерт фото
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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