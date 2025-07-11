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  4. Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда. Им интересуются клубы АПЛ
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 23:34 |
560
0

Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда. Им интересуются клубы АПЛ

Родольфо Алоко может усилить донецкую команду

11 июля 2025, 23:34 |
560
0
Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда. Им интересуются клубы АПЛ
Twitter. Родольфо Алоко

Донецкий «Шахтер» интересуется бенинским полузащитником юношеской команды загребской «Кустошии» Родольфо Алоко, сообщает TheCroatianLad.

По информации источника, на 18-летнего футболиста также претендуют английские «Брайтон» и «Астон Вилла», испанская «Севилья», австрийский «РБ Зальцбург» и нидерландский ПСВ, но при этом, на данный момент, наиболее вероятным выглядит трансфер вундеркинда именно в украинский коллектив.

Отмечается, что спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна провел позитивную встречу с агентом игрока Анди Барой.

В июне 2025 года Родольфо Алоко дебютировал за национальную сборную Бенина.

Ранее «Шахтер» официально объявил о подписании защитника Марлона Сантоса.

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Шахтер Донецк Брайтон Астон Вилла ПСВ Севилья РБ Зальцбург трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги чемпионат Хорватии по футболу чемпионат Австрии по футболу чемпионат Нидерландов по футболу трансферы УПЛ
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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