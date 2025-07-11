Шахтер нацелился на 18-летнего вундеркинда. Им интересуются клубы АПЛ

Донецкий «Шахтер» интересуется бенинским полузащитником юношеской команды загребской «Кустошии» Родольфо Алоко, сообщает TheCroatianLad.

По информации источника, на 18-летнего футболиста также претендуют английские «Брайтон» и «Астон Вилла», испанская «Севилья», австрийский «РБ Зальцбург» и нидерландский ПСВ, но при этом, на данный момент, наиболее вероятным выглядит трансфер вундеркинда именно в украинский коллектив.

Отмечается, что спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна провел позитивную встречу с агентом игрока Анди Барой.

В июне 2025 года Родольфо Алоко дебютировал за национальную сборную Бенина.

Ранее «Шахтер» официально объявил о подписании защитника Марлона Сантоса.