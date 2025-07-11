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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Байер оформил трансфер футболиста из Сегунды
Германия
11 июля 2025, 23:20 |
277
0

ОФИЦИАЛЬНО. Байер оформил трансфер футболиста из Сегунды

Кристиан Кофане получил шанс попробовать себя в топ-клубе

11 июля 2025, 23:20 |
277
0
ОФИЦИАЛЬНО. Байер оформил трансфер футболиста из Сегунды
ФК Байер. Кристиан Кофане

Леверкузенский «Байер» официально сообщил о подписании 18-летнего нападающего «Альбасете» Кристиана Кофане.

По информации пресс-службы клуба, футболист заключил соглашение с «Байером» до лета 2029 года.

«Для меня это невероятно – после такого короткого времени в Европе уже иметь возможность играть за клуб Лиги чемпионов. Я сделаю все возможное, чтобы воспользоваться этим шансом в Бундеслиге. В истории Байера 04 есть много примеров молодых игроков, которые достигли здесь большого успеха», – сказал Кофане.

На счету форварда 20 поединков в составе «Альбасете», который выступает в Сегунде. В течение этих матчей Кристиан забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.

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Андрей Витренко Источник: ФК Байер
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