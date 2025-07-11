ОФИЦИАЛЬНО. Байер оформил трансфер футболиста из Сегунды
Кристиан Кофане получил шанс попробовать себя в топ-клубе
Леверкузенский «Байер» официально сообщил о подписании 18-летнего нападающего «Альбасете» Кристиана Кофане.
По информации пресс-службы клуба, футболист заключил соглашение с «Байером» до лета 2029 года.
«Для меня это невероятно – после такого короткого времени в Европе уже иметь возможность играть за клуб Лиги чемпионов. Я сделаю все возможное, чтобы воспользоваться этим шансом в Бундеслиге. В истории Байера 04 есть много примеров молодых игроков, которые достигли здесь большого успеха», – сказал Кофане.
На счету форварда 20 поединков в составе «Альбасете», который выступает в Сегунде. В течение этих матчей Кристиан забил восемь мячей и отдал одну результативную передачу.
2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ ✅#Kofane | #Bayer04 pic.twitter.com/7Iwyv0vfnX— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 11, 2025
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