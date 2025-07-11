Английского игрока дисквалифицировали на 3,5 года. Он сделал 6 397 ставок

Английский футболист Райан Боуман, который выступал за «Шрусбери Таун», «Челтенхэм Таун» и «Эксетер Сити», дисквалифицирован на три с половиной года.

О решении Футбольной ассоциацией Англии сообщила британская пресса. 33-летний форвард призналс, что сделал 6 397 ставок с июня 2022 по сентябрь 2023 года. Однако, независимая комиссия рассмотрела это дело и пришла к выводу, что Райан гораздо раньше начал свое участие в беттинге.

За это время Боуман 351 раз ставил на матчи, в которых участвовали команды самого футболиста, в том числе восемь ставок были сделаны против «Шрусбери» в то время, когда в составе этой команды играл 33-летний англичанин. Несколько раз Боуман делал ставки на то, что забьет гол.

Самым интересным случаем стал эпизод в январе 2023 года – форвард ставил в режиме реального времени, когда сидел на скамейке запасных в матче «МК Донс» и «Шрусбери».

Комиссия охарактеризовала неправомерную деятельность Боумана «крайне серьезным нарушением», указав на неоднократные использования счетов, зарегистрированных на других лиц, в попытке скрыть свою деятельность.

Дисквалификация Боумана продлится до сентября 2028 года.