Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Английского игрока дисквалифицировали на 3,5 года. Он сделал 6 397 ставок
Англия
11 июля 2025, 23:19 |
292
0

Английского игрока дисквалифицировали на 3,5 года. Он сделал 6 397 ставок

Райан Боуман ставил против своих команд в режиме реального времени

11 июля 2025, 23:19 |
292
0
Английского игрока дисквалифицировали на 3,5 года. Он сделал 6 397 ставок
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Боуман

Английский футболист Райан Боуман, который выступал за «Шрусбери Таун», «Челтенхэм Таун» и «Эксетер Сити», дисквалифицирован на три с половиной года.

О решении Футбольной ассоциацией Англии сообщила британская пресса. 33-летний форвард призналс, что сделал 6 397 ставок с июня 2022 по сентябрь 2023 года. Однако, независимая комиссия рассмотрела это дело и пришла к выводу, что Райан гораздо раньше начал свое участие в беттинге.

За это время Боуман 351 раз ставил на матчи, в которых участвовали команды самого футболиста, в том числе восемь ставок были сделаны против «Шрусбери» в то время, когда в составе этой команды играл 33-летний англичанин. Несколько раз Боуман делал ставки на то, что забьет гол.

Самым интересным случаем стал эпизод в январе 2023 года – форвард ставил в режиме реального времени, когда сидел на скамейке запасных в матче «МК Донс» и «Шрусбери».

Комиссия охарактеризовала неправомерную деятельность Боумана «крайне серьезным нарушением», указав на неоднократные использования счетов, зарегистрированных на других лиц, в попытке скрыть свою деятельность.

Дисквалификация Боумана продлится до сентября 2028 года.

По теме:
ФОТО. Гвардиола посетил первый концерт известной рок-группы за 16 лет
Не успел закрепиться. Челси решил продать центрального полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после гибели Диогу Жоты
чемпионат Англии по футболу Шрусбери Таун Эксетер Сити дисквалификация ставки
Николай Титюк Источник: The Guardian
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Теннис | 11 июля 2025, 20:53 16
Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона
Янник реваншировал. Синнер уничтожил Джоковича и вышел в финал Уимблдона

Лидер мирового рейтинга в трех сетах выбил Новака и поборется за титул мейджора в Лондоне

ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 11 июля 2025, 00:51 1
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм оформил один из самых дорогих трансферов в истории

Лондонский клуб заплатил почти рекордные деньги за Мохаммеда Кудуса

Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
Футбол | 11.07.2025, 02:23
Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
ЛНЗ объявил о начале сотрудничества с известной букмекерской компанией
Футбол | 11.07.2025, 22:21
ЛНЗ объявил о начале сотрудничества с известной букмекерской компанией
ЛНЗ объявил о начале сотрудничества с известной букмекерской компанией
Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют
Футбол | 11.07.2025, 05:37
Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют
Боссы Реала разгневаны из-за разгрома от ПСЖ. Одного из лидеров выгоняют
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
ФОТО. Обидчик Джошуа сбросил много кг. Боксер удивил своей формой
11.07.2025, 00:35 6
Бокс
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 3
Бокс
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
10.07.2025, 18:05 6
Футбол
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
09.07.2025, 17:50
Бокс
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
10.07.2025, 07:03 7
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем