Лука МОДРИЧ: «Этот футболист – гений. Он станет легендой великого Реала»

Легендарный игрок «Реала» Лука Модрич в личной беседе с тренером Хаби Алонсо назвал футболиста, который способен записать свое имя в историю «королевского клуба».

«Арда Гюлер – этот парень просто гений, если повезет, он станет легендой великого «Реала», – сказал Модрич.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гюлер провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Ранее обладатель Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.