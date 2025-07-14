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  4. Лука МОДРИЧ: «Этот футболист – гений. Он станет легендой великого Реала»
Испания
14 июля 2025, 05:42 |
616
0

Лука МОДРИЧ: «Этот футболист – гений. Он станет легендой великого Реала»

Модрич – об Арде Гюлере

14 июля 2025, 05:42 |
616
0
Лука МОДРИЧ: «Этот футболист – гений. Он станет легендой великого Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Легендарный игрок «Реала» Лука Модрич в личной беседе с тренером Хаби Алонсо назвал футболиста, который способен записать свое имя в историю «королевского клуба».

«Арда Гюлер – этот парень просто гений, если повезет, он станет легендой великого «Реала», – сказал Модрич.

В прошлом сезоне Ла Лиги Гюлер провел 28 матчей, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Ранее обладатель Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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