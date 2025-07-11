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  4. ВИДЕО. Это разгром. Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 20:45 | Обновлено 11 июля 2025, 21:07
752
0

ВИДЕО. Это разгром. Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0

Подопечные Арды Турана уничтожили клуб из Словении

11 июля 2025, 20:45 | Обновлено 11 июля 2025, 21:07
752
0
ВИДЕО. Это разгром. Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0
ФК Шахтер Донецк. Гиорги Гочолеишвили

11 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

На 79-й минуте Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0.

Товарищеский матч, Словения. 11 июля

Шахтер Донецк (Украина) Бринье Гросупле (Словения) 5:0

ГОЛ, 5:0! Гочолеишвили, 79 мин (пен)

Видео голов:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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