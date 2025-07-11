ВИДЕО. Это разгром. Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0

11 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

На 79-й минуте Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0.

Товарищеский матч, Словения. 11 июля

Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 5:0

ГОЛ, 5:0! Гочолеишвили, 79 мин (пен)

Видео голов: