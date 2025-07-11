ВИДЕО. Это разгром. Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0
Подопечные Арды Турана уничтожили клуб из Словении
11 июля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».
Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начался в 19:00 по киевскому времени.
Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.
На 79-й минуте Гочолеишвили реализовал пенальти и сделал счет 5:0.
Товарищеский матч, Словения. 11 июля
Шахтер Донецк (Украина) – Бринье Гросупле (Словения) – 5:0
ГОЛ, 5:0! Гочолеишвили, 79 мин (пен)
5️⃣:0️⃣ Георгій Гочолеішвілі ⚽️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 11, 2025
🧡 Захисник чітко і впевнено реалізував пенальті 🎯#Shakhtar #ШахтарБріньє pic.twitter.com/fUdhCgDfdb
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