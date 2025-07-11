Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч против Бринье

11 июля состоится товарищеский матч, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

Главный тренер «Шахтера» определился со стартовым составом на будущее противостояние. Некоторые футболисты, которые не играли 10 июля, получат шанс проявить себя.

Шахтер: Фесюн, Азаров, Грам, Винисиус, Фарина, Очеретько, Назарина, Эгиналду, Педриньо, Невертон, Швед

ФОТО. Стартовый состав на товарищеский матч против «Бринье»: