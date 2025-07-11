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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 18:40 | Обновлено 11 июля 2025, 18:45
436
0

Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч против Бринье

Донецкий клуб сыграет 11 июля против словенского «Бринье Гросупле»

11 июля 2025, 18:40 | Обновлено 11 июля 2025, 18:45
436
0
Шахтер определился со стартовым составом на товарищеский матч против Бринье
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Шахтер Донецк

11 июля состоится товарищеский матч, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и представитель чемпионата Словении «Бринье Гросупле».

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах в Словении. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Накануне украинская команда успешно стартовала в первом квалификационном раунде Лиги Европы – разгромили финский «Ильвес Тампере» со счетом 6:0.

Главный тренер «Шахтера» определился со стартовым составом на будущее противостояние. Некоторые футболисты, которые не играли 10 июля, получат шанс проявить себя.

Шахтер: Фесюн, Азаров, Грам, Винисиус, Фарина, Очеретько, Назарина, Эгиналду, Педриньо, Невертон, Швед

ФОТО. Стартовый состав на товарищеский матч против «Бринье»:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Бринье Гросупле Арда Туран товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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