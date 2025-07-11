Украина. Премьер лига11 июля 2025, 18:50 | Обновлено 11 июля 2025, 18:57
954
1
Самый маленький бюджет. Стали известны зарплаты в составе новичка УПЛ
Полтава впервые в истории вышла в УПЛ
11 июля 2025, 18:50 | Обновлено 11 июля 2025, 18:57
954
1
Клуб Полтава, который по итогам минувшего сезона неожиданно впервые вышел в УПЛ, будет иметь в новом чемпионате Украины небольшой бюджет и самые маленькие зарплаты.
Сообщается, что потолок для лидеров команды – зарплата до трех тысяч долларов в месяц. Это меньше, чем у новичков Эпицентра и Кудровки и значительно меньше, чем у Металлиста 1925.
Нынешним летом Полтава пока подписала только вратаря Никиту Минчева и защитника Никиту Никонова.
Команда в первом туре нового сезона сыграет против Руха.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2025, 21:47 1
Марлон вернулся в донецкий клуб
Футбол | 11 июля 2025, 11:28 21
Валерий Василенко – о стартовом поединке «горняков» в квалификации ЛЕ
Футбол | 10.07.2025, 23:59
Бокс | 11.07.2025, 08:32
Футбол | 11.07.2025, 18:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
1-2-3 тис доларів + бронь від мобілізації. Гріх жалітися гравцям навіть найбіднішого клубу УПЛ.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2025, 09:23 3
10.07.2025, 01:50 4
10.07.2025, 11:22 3
09.07.2025, 23:07 1
10.07.2025, 06:23 11
10.07.2025, 16:21
10.07.2025, 00:02 3
09.07.2025, 17:50