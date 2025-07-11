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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 18:50 | Обновлено 11 июля 2025, 18:57
954
1

Самый маленький бюджет. Стали известны зарплаты в составе новичка УПЛ

Полтава впервые в истории вышла в УПЛ

11 июля 2025, 18:50 | Обновлено 11 июля 2025, 18:57
954
1
Самый маленький бюджет. Стали известны зарплаты в составе новичка УПЛ
ФК Полтава

Клуб Полтава, который по итогам минувшего сезона неожиданно впервые вышел в УПЛ, будет иметь в новом чемпионате Украины небольшой бюджет и самые маленькие зарплаты.

Сообщается, что потолок для лидеров команды – зарплата до трех тысяч долларов в месяц. Это меньше, чем у новичков Эпицентра и Кудровки и значительно меньше, чем у Металлиста 1925.

Нынешним летом Полтава пока подписала только вратаря Никиту Минчева и защитника Никиту Никонова.

Команда в первом туре нового сезона сыграет против Руха.

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Полтава Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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1-2-3 тис доларів + бронь від мобілізації. Гріх жалітися гравцям навіть найбіднішого клубу УПЛ.
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