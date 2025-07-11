Самый маленький бюджет. Стали известны зарплаты в составе новичка УПЛ

Клуб Полтава, который по итогам минувшего сезона неожиданно впервые вышел в УПЛ, будет иметь в новом чемпионате Украины небольшой бюджет и самые маленькие зарплаты.

Сообщается, что потолок для лидеров команды – зарплата до трех тысяч долларов в месяц. Это меньше, чем у новичков Эпицентра и Кудровки и значительно меньше, чем у Металлиста 1925.

Нынешним летом Полтава пока подписала только вратаря Никиту Минчева и защитника Никиту Никонова.

Команда в первом туре нового сезона сыграет против Руха.