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  4. Кто имеет наибольшее количество хет-триков в Лиге чемпионов?
Лига чемпионов
11 июля 2025, 17:52 |
299
0

Кто имеет наибольшее количество хет-триков в Лиге чемпионов?

УЕФА продолжает вспоминать рекордсменов турнира за всю историю

11 июля 2025, 17:52 |
299
0
Кто имеет наибольшее количество хет-триков в Лиге чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА продолжает вспоминать рекордсменов Лиги чемпионов. На этот раз были упомянуты авторы хет-триков.

Лионель Месси и Криштиану Роналду являются игроками с наибольшим количеством хет-триков в турнире (по 8):

  • 8 – Лионель Месси (Барселона)
  • 8 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус)

Криштиану Роналду является рекордсменом по количеству хет-триков в одном сезоне (3):

  • 3 – Криштиану Роналду (Реал, 2015/16)

Роберт Левандовски является игроком, который сумел сделать хет-трик с тремя разными командами:

  • 3 – Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд, Бавария, Барселона)

Мохамед Салах стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов (6 минут):

  • 6 минут – Мохамед Салах (против Рейнджерс в сезоне 2022/23)

Уэйн Руни стал самым молодым дебютантом–автором хет-трика:

  • 18 лет и 340 дней – Уэйн Руни (против Фенербахче в сезоне 2004/05)
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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