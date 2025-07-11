Кто имеет наибольшее количество хет-триков в Лиге чемпионов?

УЕФА продолжает вспоминать рекордсменов Лиги чемпионов. На этот раз были упомянуты авторы хет-триков.

Лионель Месси и Криштиану Роналду являются игроками с наибольшим количеством хет-триков в турнире (по 8):

8 – Лионель Месси (Барселона)

8 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус)

Криштиану Роналду является рекордсменом по количеству хет-триков в одном сезоне (3):

3 – Криштиану Роналду (Реал, 2015/16)

Роберт Левандовски является игроком, который сумел сделать хет-трик с тремя разными командами:

3 – Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд, Бавария, Барселона)

Мохамед Салах стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов (6 минут):

6 минут – Мохамед Салах (против Рейнджерс в сезоне 2022/23)

Уэйн Руни стал самым молодым дебютантом–автором хет-трика: