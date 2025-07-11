Кто имеет наибольшее количество хет-триков в Лиге чемпионов?
УЕФА продолжает вспоминать рекордсменов турнира за всю историю
УЕФА продолжает вспоминать рекордсменов Лиги чемпионов. На этот раз были упомянуты авторы хет-триков.
Лионель Месси и Криштиану Роналду являются игроками с наибольшим количеством хет-триков в турнире (по 8):
- 8 – Лионель Месси (Барселона)
- 8 – Криштиану Роналду (Реал, Ювентус)
Криштиану Роналду является рекордсменом по количеству хет-триков в одном сезоне (3):
- 3 – Криштиану Роналду (Реал, 2015/16)
Роберт Левандовски является игроком, который сумел сделать хет-трик с тремя разными командами:
- 3 – Роберт Левандовски (Боруссия Дортмунд, Бавария, Барселона)
Мохамед Салах стал автором самого быстрого хет-трика в истории Лиги чемпионов (6 минут):
- 6 минут – Мохамед Салах (против Рейнджерс в сезоне 2022/23)
Уэйн Руни стал самым молодым дебютантом–автором хет-трика:
- 18 лет и 340 дней – Уэйн Руни (против Фенербахче в сезоне 2004/05)
Some crazy numbers 😳#UCL pic.twitter.com/T7zNPFJ9Z0— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 11, 2025
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