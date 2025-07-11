Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция) – 0:1. Видео гола

В четверг, 10 июля в городе Трнава (Словакия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Спартак Трнава принимал шведский клуб Хеккен.

Словацкий клуб в родных стенах уступил со счетом 0:1. Единственный гол на 63-й минуте матча забил Северен Ньюль.

Ответная встреча состоится в Швеции 17 июля.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Словакия

Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция) – 0:1

Гол: Ньюль, 63

Видео гола и обзор матча