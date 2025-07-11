10.07.2025 21:15 – FT 0 : 1
Лига Европы11 июля 2025, 17:46 |
27
0
Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция) – 0:1. Видео гола
Судьбу матча решил один забитый мяч
11 июля 2025, 17:46 |
27
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В четверг, 10 июля в городе Трнава (Словакия) состоялся первый матч квалификации Q1 Лиги Европы 2025/26. Спартак Трнава принимал шведский клуб Хеккен.
Словацкий клуб в родных стенах уступил со счетом 0:1. Единственный гол на 63-й минуте матча забил Северен Ньюль.
Ответная встреча состоится в Швеции 17 июля.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q1. Первые матчи. 10 июля, Словакия
Спартак Трнава (Словакия) – Хеккен (Швеция) – 0:1
Гол: Ньюль, 63
Видео гола и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Северин Ниуль (Хеккен).
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