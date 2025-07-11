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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 17:43 | Обновлено 11 июля 2025, 17:47
417
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с воспитанником, который зажигал в U-19

Пути ровненского клуба и Ореста Лепского разошлись

11 июля 2025, 17:43 | Обновлено 11 июля 2025, 17:47
417
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с воспитанником, который зажигал в U-19
НК Верес. Орест Лепский

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, официально объявил о завершении сотрудничества с 19-м вингером Орестом Лепским.

Молодой игрок покинул команду и получил статус свободного агента.

«Народный клуб благодарит Ореста Лепского и желает футболисту успехов и новых побед в будущей карьере», – написала пресс-служба.

В течение трех сезонов в составе «Вереса» U-19 Орест сыграл 68 матчей и забил 11 мячей.

Также в сезоне 2024/25 Лепский дебютировал за основную команду. На счету Ореста три поединка в составе «Вереса».

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Андрей Витренко Источник: ФК Верес
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