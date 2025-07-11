ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с воспитанником, который зажигал в U-19
Пути ровненского клуба и Ореста Лепского разошлись
Представитель Украинской Премьер-лиги, «Верес» Ровно, официально объявил о завершении сотрудничества с 19-м вингером Орестом Лепским.
Молодой игрок покинул команду и получил статус свободного агента.
«Народный клуб благодарит Ореста Лепского и желает футболисту успехов и новых побед в будущей карьере», – написала пресс-служба.
В течение трех сезонов в составе «Вереса» U-19 Орест сыграл 68 матчей и забил 11 мячей.
Также в сезоне 2024/25 Лепский дебютировал за основную команду. На счету Ореста три поединка в составе «Вереса».
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