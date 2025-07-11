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  4. Слили переписку. Известно, что стало причиной срыва трансфера Судакова
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 18:05 | Обновлено 11 июля 2025, 18:47
2606
6

Слили переписку. Известно, что стало причиной срыва трансфера Судакова

Менеджмент Шахтера якобы поделился информацией с журналистом

11 июля 2025, 18:05 | Обновлено 11 июля 2025, 18:47
2606
6
Слили переписку. Известно, что стало причиной срыва трансфера Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации журналиста Игоря Бурбаса, трансфер Георгия Судакова между Шахтером и Наполи на этот момент поставлен на паузу.

Несколько недель назад стороны продолжали диалог, однако неаполитанскому клубу не понравилось, что именно Шахтер, по мнению Наполи, слил информацию о переговорах и контракте Судакова итальянским СМИ.

Точные данные о переговорах сообщал известный журналист Джанлука Ди Марцио (он якобы подтвердил «слив»), и в Наполи убеждены, что в этом виноват Шахтер, который так оказывает давление.

На этот момент стороны почти не контактируют и Наполи занимается другими трансферами.

Судаков вчера вышел в основном составе на матч Лиги Европы против Ильвеса.

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Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 6
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LexХХХ
Який ще Наполі?🤦 Та він в УПЛ нічого екстраординарного не показував. Ну ще в якийсь італійський середнячок, можливо, і підійшов би. Але ж, звісно, не за ті захмарні гроші, що хоче за нього Шахтар.
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+4
Dynamo forever
Не удивлён. Как на поле, так вне поля клуб нарушает fair play.
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+3
Умник
Если правда. Может начаться регресс
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+3
sania
Звичайна шулеррська схема. Що б підняти ціну роблять "витік". В таких ігрищах кротам немає рівних...
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+2
contr
Яке Наполі !?? Кому цей футбольний даун крім кротоферми потрібен ??? Мудрик-наркоман номер два ☝️На слідуючий рік і за 10 ніхто брати це чудо бамбаса не буде☝️
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-1
Xvalenok03
Источник  информации - бурбас. 
Если бы это касалось динамы, то тут тролли вой подняли бы. Мол, бурбасу верить нельзя. 
Но раз написано про шахту, то для динамофилов это святая правда. И бурбас надежный источник информации. 
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-1
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