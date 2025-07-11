Слили переписку. Известно, что стало причиной срыва трансфера Судакова
Менеджмент Шахтера якобы поделился информацией с журналистом
По информации журналиста Игоря Бурбаса, трансфер Георгия Судакова между Шахтером и Наполи на этот момент поставлен на паузу.
Несколько недель назад стороны продолжали диалог, однако неаполитанскому клубу не понравилось, что именно Шахтер, по мнению Наполи, слил информацию о переговорах и контракте Судакова итальянским СМИ.
Точные данные о переговорах сообщал известный журналист Джанлука Ди Марцио (он якобы подтвердил «слив»), и в Наполи убеждены, что в этом виноват Шахтер, который так оказывает давление.
На этот момент стороны почти не контактируют и Наполи занимается другими трансферами.
Судаков вчера вышел в основном составе на матч Лиги Европы против Ильвеса.
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Если бы это касалось динамы, то тут тролли вой подняли бы. Мол, бурбасу верить нельзя.
Но раз написано про шахту, то для динамофилов это святая правда. И бурбас надежный источник информации.