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Чемпионат Украины
11 июля 2025, 16:48 |
601
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Экс-тренер сборной Украины: «Давно Шахтер не был таким заряженным»

Владимир Цыткин о первой игре горняков в новом сезоне

11 июля 2025, 16:48 |
601
0
Экс-тренер сборной Украины: «Давно Шахтер не был таким заряженным»
ФК Шахтер

Бывший тренер сборных Украины разных возрастов Владимир Цыткин в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло футболистам «Шахтера» сокрушить в Любляне в первом матче квалификации Лиги Европы финский «Ильвес» 6:0.

«Прежде всего, следует отметить, что «горняки» были очень мотивированы, даже и не вспомню, когда они в последний раз были так заряжены на борьбу. Запомнился эпизод под занавес вчерашнего поединка, когда сразу несколько игроков Шахтера пытались блокировать удар нападающего финнов, чтобы сохранить свои ворота нетронутыми. И это при счете – 6:0.

– А какие-то домашние заготовки нашей команды под руководством нового тренера Арды Турана Вы заметили?

– Разве что Георгий Судаков исполнял внутри поля роль, некоего, «свободного художника». Справился неплохо, хотя в завершающей стадии атак был не всегда на виду.

– Тогда кто среди «горняков» был наиболее активным?

– Фланговые защитники, выполнившие большой объем черновой работы. Это важно и потому, что фланговые полузащитники сосредоточились на наступательных операциях и в своей половине поля практически не появлялись. Потому и создалось впечатление, что «Шахтер» действовал в три нападающих.

– Оказавшись у руля «Шахтера» Адра Туран ввел сразу три тренировки в день. Не вызывало ли опасения то, что «Шахтеру» придется играть на фоне серьезных нагрузок?

– Нет, потому что я не думаю, что речь шла о трех изнурительных тренировках каждый день. Скорее всего, Туран имел в виду три занятия, одно из которых могло быть самой обычной командной прогулкой, другое – теоретическим. Думаю, что турецкий специалист просто хотел лучше познакомиться с новыми подопечными, улучшить микроклимат в «Шахтере». Это ему удалось.

– И хотя говорят, что победителей – не судят, но все же, что не понравилось в действиях «горняков»?

– Знаете, слишком неравными были соперники, финны под прессингом часто ошибались и их оборона напоминала некий проходной двор. Тем не менее, создалось впечатление, что когда гости иногда появлялись у владений номинальных хозяев, то стоперам не хватало скорости и поэтому появлялась нервозность в их действиях. Но это были только эпизоды. Преимущество горняков в классе было очевидным. Увидим, как будут разворачиваться события в ответном матче. Если подопечные Турана будут снова действовать на одном дыхании, отметятся высокой результативностью, то можно будет констатировать, что в «Шахтере» есть изменения к лучшему.

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Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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