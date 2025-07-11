Успешно прошел медосмотр. Вингер киевского Динамо будет играть во Франции
Георгий Цитаишвили проведет сезон 2025/26 в составе «Меца»
Вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный спортивный журналист Руди галетти.
24-летний грузинский футболист договорился о сотрудничестве с французским ФК «Мец», который занял третье место в Лиге 2 и завоевал путевку в элитный дивизион.
По информации источника, Цитаишвили успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к новой команде. О переходе вингера клуб из Франции намерен объявить 12 или 13 июля.
В прошлой кампании Георгий выступал за испанскую «Гранаду», но 30 июня у него закончилось арендной соглашение, поэтому он должен был вернуться в Украину. Контракт игрока принадлежит «бело-синим», однако в киевском клубе приняли решение отдать грузина в очередную аренду.
В сезоне 2024/25 Цитаишвили провел 39 матчей в испанской Сегунде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кристал Пэлас придется играть в Лиге конференций
Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы