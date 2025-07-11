Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Успешно прошел медосмотр. Вингер киевского Динамо будет играть во Франции
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 18:32 |
1324
0

Успешно прошел медосмотр. Вингер киевского Динамо будет играть во Франции

Георгий Цитаишвили проведет сезон 2025/26 в составе «Меца»

11 июля 2025, 18:32 |
1324
0
Успешно прошел медосмотр. Вингер киевского Динамо будет играть во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный спортивный журналист Руди галетти.

24-летний грузинский футболист договорился о сотрудничестве с французским ФК «Мец», который занял третье место в Лиге 2 и завоевал путевку в элитный дивизион.

По информации источника, Цитаишвили успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к новой команде. О переходе вингера клуб из Франции намерен объявить 12 или 13 июля.

В прошлой кампании Георгий выступал за испанскую «Гранаду», но 30 июня у него закончилось арендной соглашение, поэтому он должен был вернуться в Украину. Контракт игрока принадлежит «бело-синим», однако в киевском клубе приняли решение отдать грузина в очередную аренду.

В сезоне 2024/25 Цитаишвили провел 39 матчей в испанской Сегунде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.

По теме:
Металлист 1925 планирует подписать бывшего и нынешнего игроков Динамо Киев
Стал известен срок контракта Марлона Сантоса, который вернулся в Шахтер
Слили переписку. Известно, что стало причиной срыва трансфера Судакова
Динамо Киев Георгий Цитаишвили Мец трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АЛП из Лиги Европы
Футбол | 11 июля 2025, 18:51 0
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АЛП из Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА выбросил клуб АЛП из Лиги Европы

Кристал Пэлас придется играть в Лиге конференций

Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10 июля 2025, 22:52 158
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом

Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы

ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
Теннис | 11.07.2025, 12:46
ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
ВИДЕО. Не извинилась. Соболенко наехала на Анисимову в полуфинале Уимблдона
Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
Футбол | 11.07.2025, 02:23
Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
Арда ТУРАН: «Очень непросто выиграть матч со счетом 6:0 где-либо в мире»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
Футбол | 11.07.2025, 09:36
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер-чемпион: «Бой Усик – Дюбуа? Так его сейчас не победишь»
Известный боксер-чемпион: «Бой Усик – Дюбуа? Так его сейчас не победишь»
09.07.2025, 19:57
Бокс
К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу
К составу Динамо присоединился форвард. Уже начал работу
09.07.2025, 19:25 4
Футбол
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 42
Теннис
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
Британский супертяж не верит, что Усика можно победить. Назвал причину
09.07.2025, 17:50
Бокс
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
Вратарь Реала назвал причину разгромного поражения от ПСЖ
10.07.2025, 01:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем