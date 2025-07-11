Успешно прошел медосмотр. Вингер киевского Динамо будет играть во Франции

Вингер киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Об этом сообщил авторитетный спортивный журналист Руди галетти.

24-летний грузинский футболист договорился о сотрудничестве с французским ФК «Мец», который занял третье место в Лиге 2 и завоевал путевку в элитный дивизион.

По информации источника, Цитаишвили успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к новой команде. О переходе вингера клуб из Франции намерен объявить 12 или 13 июля.

В прошлой кампании Георгий выступал за испанскую «Гранаду», но 30 июня у него закончилось арендной соглашение, поэтому он должен был вернуться в Украину. Контракт игрока принадлежит «бело-синим», однако в киевском клубе приняли решение отдать грузина в очередную аренду.

В сезоне 2024/25 Цитаишвили провел 39 матчей в испанской Сегунде, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 1,5 млн евро.