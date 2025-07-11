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Англия
11 июля 2025, 16:14 | Обновлено 11 июля 2025, 16:48
491
1

Арсенал оформил рекордный трансфер в женском футболе. Названа сумма

Переход оценивается в 1 миллион фунтов

11 июля 2025, 16:14 | Обновлено 11 июля 2025, 16:48
491
1
Арсенал оформил рекордный трансфер в женском футболе. Названа сумма
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливия Смит

Во многих странах Европы активно развивается женский футбол, особенно это касается Англии и Испании, а вместе с этим постепенно увеличиваются трансферные суммы.

Стало известно, что клуб женской АПЛ Арсенал приобрел у Ливерпуля футболистку Оливию Смит за рекордную для женского футбола сумму – 1 миллион фунтов.

Ранее рекордным было подписание Челси за 900 тысяч фунтов.

20-летняя Смит в прошлом сезоне забила 7 голов в 20 матчах.

Сейчас в Швейцарии проходит женский чемпионат Европы, и сообщается, что во многих странах матчи имеют хорошие телевизионные рейтинги. В Украине Евро показывает канал Суспільне Спорт.

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Арсенал Лондон Ливерпуль трансферы женский футбол
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Prokop_Andriy
очікував трохи яскравішу статистику від найдорожчої футболістки)
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