Арсенал оформил рекордный трансфер в женском футболе. Названа сумма
Переход оценивается в 1 миллион фунтов
Во многих странах Европы активно развивается женский футбол, особенно это касается Англии и Испании, а вместе с этим постепенно увеличиваются трансферные суммы.
Стало известно, что клуб женской АПЛ Арсенал приобрел у Ливерпуля футболистку Оливию Смит за рекордную для женского футбола сумму – 1 миллион фунтов.
Ранее рекордным было подписание Челси за 900 тысяч фунтов.
20-летняя Смит в прошлом сезоне забила 7 голов в 20 матчах.
Сейчас в Швейцарии проходит женский чемпионат Европы, и сообщается, что во многих странах матчи имеют хорошие телевизионные рейтинги. В Украине Евро показывает канал Суспільне Спорт.
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