Арсенал оформил рекордный трансфер в женском футболе. Названа сумма

Во многих странах Европы активно развивается женский футбол, особенно это касается Англии и Испании, а вместе с этим постепенно увеличиваются трансферные суммы.

Стало известно, что клуб женской АПЛ Арсенал приобрел у Ливерпуля футболистку Оливию Смит за рекордную для женского футбола сумму – 1 миллион фунтов.

Ранее рекордным было подписание Челси за 900 тысяч фунтов.

20-летняя Смит в прошлом сезоне забила 7 голов в 20 матчах.

Сейчас в Швейцарии проходит женский чемпионат Европы, и сообщается, что во многих странах матчи имеют хорошие телевизионные рейтинги. В Украине Евро показывает канал Суспільне Спорт.