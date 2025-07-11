Марлон Сантос: «Очень рад вернуться»
Бразильский защитник прокомментировал переход в донецкий «Шахтер»
Бразильский центральный защитник Марлон Сантос прокомментировал свой переход в донецкий «Шахтер»:
«Я уже был в этой команде раньше. Очень рад вернуться. В оранжево-черном ритме нас ждут новые вызовы, новые эмоции и новые победы».
Напомним, впервые Марлон перешел в «горняков» за 12 миллионов евро летом 2021 года из итальянского «Сассуоло» и за полгода провел в составе команды 22 матча.
На этот раз подписание Марлона состоялось на правах свободного агента после его ухода из американского «Лос-Анджелеса».
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