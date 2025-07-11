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  4. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Топ-форвард отказался вернуться в команду
Португалия
11 июля 2025, 15:59 |
916
1

Ни сегодня, ни завтра, никогда. Топ-форвард отказался вернуться в команду

Дьекереш ждет трансфер в Арсенал

11 июля 2025, 15:59 |
916
1
Ни сегодня, ни завтра, никогда. Топ-форвард отказался вернуться в команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард Спортинга Виктор Дьекереш не вернется в расположение команды «ни сегодня, ни завтра, никогда».

Клуб требует от своего ведущего бомбардира начать предсезонную подготовку, однако Дьекереш нацелен на трансфер в Арсенал и больше не собирается возвращаться в лиссабонскую команду.

При этом ранее сообщалось, что переговоры между Спортингом и Арсеналом идут не слишком хорошо, а стороны не могут договориться о сумме трансфера.

Лондонский клуб на этот момент не готов платить больше того, что уже предложил – 65 миллионов евро и еще 15 миллионов возможных бонусов.

Контракт 27-летнего игрока истекает только через три года.

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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Victor673256ua
Контракт діє. І його потрібно виконувати. І така поведінка не личить префессіоналу
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