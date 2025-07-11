Ни сегодня, ни завтра, никогда. Топ-форвард отказался вернуться в команду

По информации инсайдера Фабрицио Романо, форвард Спортинга Виктор Дьекереш не вернется в расположение команды «ни сегодня, ни завтра, никогда».

Клуб требует от своего ведущего бомбардира начать предсезонную подготовку, однако Дьекереш нацелен на трансфер в Арсенал и больше не собирается возвращаться в лиссабонскую команду.

При этом ранее сообщалось, что переговоры между Спортингом и Арсеналом идут не слишком хорошо, а стороны не могут договориться о сумме трансфера.

Лондонский клуб на этот момент не готов платить больше того, что уже предложил – 65 миллионов евро и еще 15 миллионов возможных бонусов.

Контракт 27-летнего игрока истекает только через три года.