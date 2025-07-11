Известна причина. Черноморец отменил два спарринга

В процесс подготовки одесского «Черноморца» к новому сезону тренерскому штабу пришлось вносить существенные коррективы. Изначально планировалось, что команда «моряков» отправится на запад Украины, где 7, 8 и 9 июля проведет три контрольных матча – с дебютантом первой лиги городенковским «Пробием», тернопольской «Нивой» и львовским «Рухом». Однако в полном объеме реализовать этот план команде Александра Кучера не удалось.

Как стало известно Sport.ua, из соображений экономии средств было решено ограничиться лишь одним спаррингом. Он состоялся 9 июля в Винниках на Львовщине, где «Черноморец» уступил «Руху» с минимальным счетом 0:1. Два других контрольных матча, с городенковцами и тернополянами, не состоялись, и «Черноморец» на клубном автобусе снова преодолел почти 800-километровое расстояние в обратном направлении.

Во Львов с командой не поехал один из потенциальных новичков «Черноморца» Владислав Кулач, который является одной из кадровых потерь другого перволигового коллектива – полтавской «Ворсклы».

До спарринга с «Рухом» одесская команда все контрольные матчи проводила на своей клубной базе в Совиньоне: с винницкой «Нивой» (3:0), «Реалом Фармой» (4:0 и 3:1) и «Ингульцем» (1:3).

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