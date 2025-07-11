Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известна причина. Черноморец отменил два спарринга
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 15:48 |
282
0

Известна причина. Черноморец отменил два спарринга

Когда планы претерпевают серьезные изменения

11 июля 2025, 15:48 |
282
0
Известна причина. Черноморец отменил два спарринга
ФК Черноморец

В процесс подготовки одесского «Черноморца» к новому сезону тренерскому штабу пришлось вносить существенные коррективы. Изначально планировалось, что команда «моряков» отправится на запад Украины, где 7, 8 и 9 июля проведет три контрольных матча – с дебютантом первой лиги городенковским «Пробием», тернопольской «Нивой» и львовским «Рухом». Однако в полном объеме реализовать этот план команде Александра Кучера не удалось.

Как стало известно Sport.ua, из соображений экономии средств было решено ограничиться лишь одним спаррингом. Он состоялся 9 июля в Винниках на Львовщине, где «Черноморец» уступил «Руху» с минимальным счетом 0:1. Два других контрольных матча, с городенковцами и тернополянами, не состоялись, и «Черноморец» на клубном автобусе снова преодолел почти 800-километровое расстояние в обратном направлении.

Во Львов с командой не поехал один из потенциальных новичков «Черноморца» Владислав Кулач, который является одной из кадровых потерь другого перволигового коллектива – полтавской «Ворсклы».

До спарринга с «Рухом» одесская команда все контрольные матчи проводила на своей клубной базе в Совиньоне: с винницкой «Нивой» (3:0), «Реалом Фармой» (4:0 и 3:1) и «Ингульцем» (1:3).

Ранее «Черноморец» принял решение относительно будущего Ярослава Ракицкого.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Историческое подписание. Клуб Первой лиги усилился военным
Кристина ФЕДУЩАК – о чемпионате Европы, Олимпиаде и Алисе Шмидт
Взяли реванш. Тернопольская Нива в спарринге обыграла Оболонь
Черноморец Одесса товарищеские матчи Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд контрольные матчи УПЛ Владислав Кулач Нива Тернополь Пробой Городенка
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
Бокс | 11 июля 2025, 08:32 0
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»

Мартин видит явным фаворитом Александра

Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса
Футбол | 11 июля 2025, 15:33 0
Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса
Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса

29-летний бразилец после не самого лучшего периода в «Флуминенсе» и «Лос-Анджелесе» опять едет в УПЛ

Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Футбол | 10.07.2025, 18:05
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Футбол | 10.07.2025, 23:59
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Дебют Арды Турана в Шахтере: слишком хорошо для первого раза
Футбол | 11.07.2025, 11:28
Дебют Арды Турана в Шахтере: слишком хорошо для первого раза
Дебют Арды Турана в Шахтере: слишком хорошо для первого раза
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 11
Футбол
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
Кто возьмет трофей? Определена финальная пара клубного чемпионата мира 2025
10.07.2025, 06:23 11
Футбол
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
Кто выиграет трофей? Определена финальная пара Уимблдона-2025 у женщин
10.07.2025, 21:11 7
Теннис
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
Масштабный уход. Сразу 18 футболистов покинули состав английского гранда
10.07.2025, 10:15 1
Футбол
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
09.07.2025, 23:07 1
Футбол
Известный боксер-чемпион: «Бой Усик – Дюбуа? Так его сейчас не победишь»
Известный боксер-чемпион: «Бой Усик – Дюбуа? Так его сейчас не победишь»
09.07.2025, 19:57
Бокс
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
10.07.2025, 16:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем