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  4. Владимир ШАРАН: «Это была легкая прогулка для Шахтера»
Лига Европы
11 июля 2025, 14:44 |
367
0

Владимир ШАРАН: «Это была легкая прогулка для Шахтера»

Первый блин для Арды Турана на посту руководителя «горняков» не вышел комом

11 июля 2025, 14:44 |
367
0
Владимир ШАРАН: «Это была легкая прогулка для Шахтера»
ФК Минай. Владимир Шаран

Вчера донецкий «Шахтер» стартовал в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. В матче первого раунда квалификации он встречался с финским клубом «Ильвес» из Тампере, которого победил с крупным счетом 6:0.

Впечатлениями об игре, которая проходила на стадионе «Стожице» в столице Словении Любляне, в интервью Sport.ua поделился один из авторитетных украинских специалистов, бывший руководитель «Закарпатья», «Александрии», «Карпат» и «Миная» Владимир Шаран.

– О игре можно сказать одно: легкая прогулка для «Шахтера». Это – однозначно, – оценивает соотношение сил соперников Шаран. – Никто «Ильвес» не знал, кроме тренерского штаба «горняков». Как бы там ни было, а они смотрели матчи этой команды, разбирали ее игру. Если говорить о плюсах и о том, что мне понравилось, то отмечу вот что. До матча и во время матча со стороны «Шахтера» не было мыслей, что удастся легко пройти этого соперника. То есть недооценка финской команды не имела места. На футбольном поле была видна игровая дисциплина, была агрессивная игра против мяча. А еще в игре дончан в атаке понравилось, что несмотря на счет было много передач вперед, а также много включений из глубины, чего я раньше не видел у «Шахтера». Даже Бондаренко, который никогда не бежал за спины защитников из глубины поля, имел момент, когда оказался один на один с вратарем «Ильвеса» при счете 3:0. Правда, воспользоваться моментом не смог – его удар «на исполнение» оказался неточным.

– Дебют Арды Турана на тренерском мосту донецкой команды получился довольно удачным. Какое впечатление сложилось у вас о турецком специалисте?

– Видно, что этот тренер по-спортивному агрессивен, импульсивен. При любом счете он все равно не дает расслабиться футболистам – и это было хорошо видно. Мне понравилась игровая дисциплина «Шахтера», что также свидетельствует о тренерском подходе. Следует отметить, что «горняки» правильно сыграли во втором тайме. В определенной степени отдав инициативу сопернику, они играли на контратаках. Если же оценивать действия дончан в целом, то у команды хороший прессинг, довольно неплохая физическая кондиция. Вчера «Шахтер» показал, что он может обыгрывать соперника не только благодаря классу, но и коллективным действиям.

– А что скажете об «Ильвесе»?

– Соперник у «Шахтера» был хоть и не из категории грандов, но все равно стремился к конструктивизму. Мы увидели, что у ворот нашей команды во втором тайме было три опасных момента: два – в его начале и один – в конце, перед самым финальным свистком. Хотя бы один мяч «Ильвес» должен был забить однозначно.

– В последнее время много разговоров ведется вокруг полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова. Что скажете об этом игроке и как оцениваете его перспективы?

– Если брать игру Судакова в матче с «Ильвесом», то нужно реально отталкиваться от квалификации вчерашнего соперника. Георгий в этом поединке сыграл на своем уровне. Он – настоящий профессионал, и это видно. Парень много работает без мяча, работает и в прессинге. Он хорошо подготовлен физически, да и послаблений себе никогда не дает. Все это мы и увидели в его игре с «Ильвесом». Я считаю, что Судакову нужно сейчас ехать за границу, чтобы его продали и он имел возможность расти в мастерстве и опыте, достигать успехов – как командных, так и индивидуальных. Если он останется, то ему будет тяжело. Он хоть и молодой парень, но в данном случае на первый план выходит психология. Она настроена на то, чтобы сменить чемпионат Украины на другой.

Ранее полузащитник «Шахтера» Егор Назарина стал отцом после победы в Лиге Европы.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Шахтер - Ильвес инсайд Владимир Шаран
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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