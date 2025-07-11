Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

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На 76-й минуте киевской команде удалось сравнять счет встречи – забитым мячом отметился форвард Владислав Ванат, который мастерски воспользовался ошибкой соперника и реализовал выход один на один.

ВИДЕО. Ванат сравнял счет в матче Динамо – Вест Бромвич