Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ванат сравнял счет в матче Динамо – Вест Бромвич
Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 14:39 | Обновлено 11 июля 2025, 14:55
856
0

ВИДЕО. Ванат сравнял счет в матче Динамо – Вест Бромвич

Гол случился на 76-й минуте

11 июля 2025, 14:39 | Обновлено 11 июля 2025, 14:55
856
0
ВИДЕО. Ванат сравнял счет в матче Динамо – Вест Бромвич
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте киевской команде удалось сравнять счет встречи – забитым мячом отметился форвард Владислав Ванат, который мастерски воспользовался ошибкой соперника и реализовал выход один на один.

ВИДЕО. Ванат сравнял счет в матче Динамо – Вест Бромвич

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Историческое подписание. Клуб Первой лиги усилился военным
Взяли реванш. Тернопольская Нива в спарринге обыграла Оболонь
Домашний успех США. Американки с камбэком одолели соперниц в 4-х сетах
Динамо Киев товарищеские матчи Вест Бромвич чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владислав Ванат
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса
Футбол | 11 июля 2025, 15:33 0
Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса
Тропою Илсиньо. Зачем Шахтер вернул Марлона Сантоса

29-летний бразилец после не самого лучшего периода в «Флуминенсе» и «Лос-Анджелесе» опять едет в УПЛ

ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
Футбол | 11 июля 2025, 09:36 1
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»
ХАВИ переживает трагедию: «Я никогда не ожидал, что это случится со мной»

Экс-тренер «Барселоны» остался без клуба

Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Футбол | 11.07.2025, 14:49
Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Мировая с дроздами. Динамо и Вест Бромвич сыграли вничью
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10.07.2025, 22:52
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
Футбол | 10.07.2025, 17:11
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец принял решение относительно будущего Ракицкого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
Хаби Алонсо рассказал, почему Реал потерпел фиаско от ПСЖ со счетом 0:4
10.07.2025, 09:23 3
Футбол
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
10.07.2025, 07:40 11
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 37
Футбол
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
БАКОЛЕ: «Бой Усик – Дюбуа? У него нет мозгов, он будет с ним играть»
11.07.2025, 08:32
Бокс
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
Шахтер – Ильвес – 6:0. Дебют Турана и бенефис Алиссона. Видео голов и обзор
10.07.2025, 23:59 15
Футбол
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
Here we go от Романо. Модрич подписал контракт с легендарным клубом
10.07.2025, 10:49 2
Футбол
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем