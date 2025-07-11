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Лига Европы
11 июля 2025, 12:49 | Обновлено 11 июля 2025, 12:54
155
0

Шахтер, обыграв Ильвес, прервал свою «рекордную» серию в Лиге Европы

Горняки впервые с февраля 2021 года не пропустили в Лиге Европы

11 июля 2025, 12:49 | Обновлено 11 июля 2025, 12:54
155
0
Шахтер, обыграв Ильвес, прервал свою «рекордную» серию в Лиге Европы
ФК Шахтер

«Шахтер», всухую разгромив «Ильвес» (6:0), прервал свою «рекордную» серию с пропущенными голами в Лиге Европы, которая составила 8 матчей. Последний раз горняки играли на «ноль» в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала дома взяли верх над тель-авивским «Маккаби» со счетом 1:0.

К слову, среди украинских клубов более продолжительные серии с пропущенными мячами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) имели только «Динамо» (дважды) и «Заря».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

15

Динамо

11.03.2021

Вильярреал

0:2 (г)

30.01.2025

РФШ

1:0 (д)

9

Динамо

03.11.2011

Бешикташ

0:1 (г)

24.10.2013

Тун

3:0 (д)

9

Заря

20.08.2015

Легия

0:1 (д)

28.09.2017

Атлетик

1:0 (г)

8

Карпаты

19.08.2010

Галатасарай

2:2 (г)

28.07.2011

Сент-Патрикс

2:0 (д)

8*

Александрия

17.08.2017

БАТЭ

1:1 (г)

8

Шахтер

11.03.2021

Рома

0:3 (г)

10.07.2025

Ильвес

6:0 (д)

7

Днепр

29.09.2005

Хайберниан

5:1 (д)

20.09.2007

Абердин

0:0 (г)

* серия не закончена.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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