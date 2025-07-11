Шахтер, обыграв Ильвес, прервал свою «рекордную» серию в Лиге Европы

«Шахтер», всухую разгромив «Ильвес» (6:0), прервал свою «рекордную» серию с пропущенными голами в Лиге Европы, которая составила 8 матчей. Последний раз горняки играли на «ноль» в этом турнире 25 февраля 2021 года, когда в 1/16 финала дома взяли верх над тель-авивским «Маккаби» со счетом 1:0.

К слову, среди украинских клубов более продолжительные серии с пропущенными мячами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) имели только «Динамо» (дважды) и «Заря».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в Лиге Европы (Кубке УЕФА)

Серия Клуб Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 15 Динамо 11.03.2021 Вильярреал 0:2 (г) 30.01.2025 РФШ 1:0 (д) 9 Динамо 03.11.2011 Бешикташ 0:1 (г) 24.10.2013 Тун 3:0 (д) 9 Заря 20.08.2015 Легия 0:1 (д) 28.09.2017 Атлетик 1:0 (г) 8 Карпаты 19.08.2010 Галатасарай 2:2 (г) 28.07.2011 Сент-Патрикс 2:0 (д) 8* Александрия 17.08.2017 БАТЭ 1:1 (г) 8 Шахтер 11.03.2021 Рома 0:3 (г) 10.07.2025 Ильвес 6:0 (д) 7 Днепр 29.09.2005 Хайберниан 5:1 (д) 20.09.2007 Абердин 0:0 (г)

* серия не закончена.