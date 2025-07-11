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Лига Европы
11 июля 2025, 12:32 | Обновлено 11 июля 2025, 12:41
75
0

Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль

Игроки украинских клубов сделали 60-й домашний дубль в еврокубках

11 июля 2025, 12:32 | Обновлено 11 июля 2025, 12:41
75
0
Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Дубль 19-летнего бразильского хавбека «Шахтера» Алиссона Сантаны в матче с «Ильвесом» (6:0) стал 60-м домашним для игроков украинских клубов в еврокубках. 27 раз наши футболисты забивали по два мяча в родных стенах в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 24 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА. 25 домашних дуплетов записали в свой актив бомбардиры «Динамо», 17 – «Шахтера», 8 – «Днепра», по 3 – «Металлиста» и донецкого «Металлурга», по 1 – «Ворсклы», «Зари», «Мариуполя» и запорожского «Металлурга».

К слову, юбилеи в поединке с «Ильвесом» оформили еще два футболиста горняков. Педринью стал автором 450-го гола украинских команд на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), а Кевин забил 30-й мяч украинцев в еврокубковых баталиях с финнами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние дубли игроков украинских клубов в еврокубках

Дубль

Дата

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

1-й

08.10.1965

КК

1/16

Олег БАЗИЛЕВИЧ

Динамо

Колрейн

4:0

10-й

02.10.1985

КУ

1/32

Олег ПРОТАСОВ

Днепр

Висмут

2:1

20-й

25.08.1998

КУ

КР

Геннадий ОРБУ

Шахтер

Цюрих

3:2

30-й

12.08.2004

КУ

КР2

Илия СТОЛИЦА

Металлург Д

Тирасполь

3:0

40-й

09.08.2006

ЛЧ

КР3

ДИОГО РИНКОН

Динамо

Фенербахче

3:1

50-й

19.07.2012

ЛЕ

КР2

Константинос МАКРИДИС

Металлург Д

Челик

7:0

60-й

10.07.2025

ЛЕ

КР1

АЛИССОН САНТАНА

Шахтер

Ильвес

6:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР - квалификационный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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