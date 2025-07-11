Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль
Игроки украинских клубов сделали 60-й домашний дубль в еврокубках
Дубль 19-летнего бразильского хавбека «Шахтера» Алиссона Сантаны в матче с «Ильвесом» (6:0) стал 60-м домашним для игроков украинских клубов в еврокубках. 27 раз наши футболисты забивали по два мяча в родных стенах в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 24 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА. 25 домашних дуплетов записали в свой актив бомбардиры «Динамо», 17 – «Шахтера», 8 – «Днепра», по 3 – «Металлиста» и донецкого «Металлурга», по 1 – «Ворсклы», «Зари», «Мариуполя» и запорожского «Металлурга».
К слову, юбилеи в поединке с «Ильвесом» оформили еще два футболиста горняков. Педринью стал автором 450-го гола украинских команд на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), а Кевин забил 30-й мяч украинцев в еврокубковых баталиях с финнами.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные домашние дубли игроков украинских клубов в еврокубках
|
Дубль
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
08.10.1965
|
КК
|
1/16
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
Динамо
|
Колрейн
|
4:0
|
10-й
|
02.10.1985
|
КУ
|
1/32
|
Олег ПРОТАСОВ
|
Днепр
|
Висмут
|
2:1
|
20-й
|
25.08.1998
|
КУ
|
КР
|
Геннадий ОРБУ
|
Шахтер
|
Цюрих
|
3:2
|
30-й
|
12.08.2004
|
КУ
|
КР2
|
Илия СТОЛИЦА
|
Металлург Д
|
Тирасполь
|
3:0
|
40-й
|
09.08.2006
|
ЛЧ
|
КР3
|
ДИОГО РИНКОН
|
Динамо
|
Фенербахче
|
3:1
|
50-й
|
19.07.2012
|
ЛЕ
|
КР2
|
Константинос МАКРИДИС
|
Металлург Д
|
Челик
|
7:0
|
60-й
|
10.07.2025
|
ЛЕ
|
КР1
|
АЛИССОН САНТАНА
|
Шахтер
|
Ильвес
|
6:0
ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР - квалификационный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд КР3 - третий квалификационный раунд.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аманда в трех сетах одолела «нейтралку» и впервые сыграет в решающем поединке мейджора
Валерий Василенко – о стартовом поединке «горняков» в квалификации ЛЕ