Алиссон Сантана оформил юбилейный дубль

Дубль 19-летнего бразильского хавбека «Шахтера» Алиссона Сантаны в матче с «Ильвесом» (6:0) стал 60-м домашним для игроков украинских клубов в еврокубках. 27 раз наши футболисты забивали по два мяча в родных стенах в Лиге Европы (Кубке УЕФА), 24 - в Лиге (Кубке) чемпионов, 8 – в Кубке кубков и 1 – в Суперкубке УЕФА. 25 домашних дуплетов записали в свой актив бомбардиры «Динамо», 17 – «Шахтера», 8 – «Днепра», по 3 – «Металлиста» и донецкого «Металлурга», по 1 – «Ворсклы», «Зари», «Мариуполя» и запорожского «Металлурга».

К слову, юбилеи в поединке с «Ильвесом» оформили еще два футболиста горняков. Педринью стал автором 450-го гола украинских команд на своем поле в Лиге Европы (Кубке УЕФА), а Кевин забил 30-й мяч украинцев в еврокубковых баталиях с финнами.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные домашние дубли игроков украинских клубов в еврокубках

Дубль Дата Ранг Стадия Игрок Клуб Соперник Счет 1-й 08.10.1965 КК 1/16 Олег БАЗИЛЕВИЧ Динамо Колрейн 4:0 10-й 02.10.1985 КУ 1/32 Олег ПРОТАСОВ Днепр Висмут 2:1 20-й 25.08.1998 КУ КР Геннадий ОРБУ Шахтер Цюрих 3:2 30-й 12.08.2004 КУ КР2 Илия СТОЛИЦА Металлург Д Тирасполь 3:0 40-й 09.08.2006 ЛЧ КР3 ДИОГО РИНКОН Динамо Фенербахче 3:1 50-й 19.07.2012 ЛЕ КР2 Константинос МАКРИДИС Металлург Д Челик 7:0 60-й 10.07.2025 ЛЕ КР1 АЛИССОН САНТАНА Шахтер Ильвес 6:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; КР - квалификационный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд КР3 - третий квалификационный раунд.