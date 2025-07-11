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Лига Европы
11 июля 2025, 12:08 | Обновлено 11 июля 2025, 12:14
140
1

Фееричная премьера Арды Турана

Турецкий тренер стал 4-м наставником «Шахтера», отпраздновавшим еврокубковый дебют крупной победой

11 июля 2025, 12:08 | Обновлено 11 июля 2025, 12:14
140
1
Фееричная премьера Арды Турана
ФК Шахтер. Арда Туран

Крупной победой над «Ильвесом» (6:0) завершилась еврокубковая премьера «Шахтера» под руководством Арды Турана, который стал 16-м тренером оранжево-черных на международной арене. Викторию в дебютном матче праздновали восемь предыдущих наставников горняков. Но с разгрома соперников ранее начинали лишь трое – Владимир Сальков, Виктор Прокопенко и Игор Йовичевич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Шахтера в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Тренер

Соперник

Счет

15.09.1976

КУ

1/32

Владимир САЛЬКОВ

Динамо Брл (д)

3:0

19.09.1979

КУ

1/32

Виктор НОСОВ

Монако (д)

2:1

09.08.1994

КУ

КР

Валерий ЯРЕМЧЕНКО

Лиллестрем (г)

1:4

14.09.1995

КК

1/16

Валерий РУДАКОВ

Брюгге (г)

0:1

10.08.1999

КУ

КР

Анатолий БЫШОВЕЦ

Силекс (д)

3:1

26.07.2000

ЛЧ

КР2

Виктор ПРОКОПЕНКО

Левадия (д)

4:1

14.08.2002

ЛЧ

КР3

Невио СКАЛА

Брюгге (д)

1:1

30.07.2003

ЛЧ

КР2

Бернд ШУСТЕР

Шериф (г)

0:0

27.07.2004

ЛЧ

КР2

Мирча ЛУЧЕСКУ

Пюник (г)

3:1

26.07.2016

ЛЧ

КР3

Паулу ФОНСЕКА

Янг Бойз (д)

2:0

18.09.2019

ЛЧ

ГТ

Луиш КАШТРУ

Манчестер Сити (д)

0:3

03.08.2021

ЛЧ

КР3

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ

Генк (г)

2:1

06.09.2022

ЛЧ

ГТ

Игор ЙОВИЧЕВИЧ

Лейпциг (г)

4:1

19.09.2023

ЛЧ

ГТ

Патрик ВАН ЛЕУВЕН

Порту (д)

1:3

25.10.2023

ЛЧ

ГТ

Марино ПУШИЧ

Барселона (г)

1:2

10.07.2025

ЛЕ

КР1

Арда ТУРАН

Ильвес (д)

6:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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JSI
Многие паблики бамбаса пишут, что лучше вылететь из ЛЕ сейчас, чтобы динамовцы не смогли издеваться в комментах над самым сильным составом после вылета от Бешикташа.
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