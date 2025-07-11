Фееричная премьера Арды Турана

Крупной победой над «Ильвесом» (6:0) завершилась еврокубковая премьера «Шахтера» под руководством Арды Турана, который стал 16-м тренером оранжево-черных на международной арене. Викторию в дебютном матче праздновали восемь предыдущих наставников горняков. Но с разгрома соперников ранее начинали лишь трое – Владимир Сальков, Виктор Прокопенко и Игор Йовичевич.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи тренеров Шахтера в еврокубках

Дата Ранг Стадия Тренер Соперник Счет 15.09.1976 КУ 1/32 Владимир САЛЬКОВ Динамо Брл (д) 3:0 19.09.1979 КУ 1/32 Виктор НОСОВ Монако (д) 2:1 09.08.1994 КУ КР Валерий ЯРЕМЧЕНКО Лиллестрем (г) 1:4 14.09.1995 КК 1/16 Валерий РУДАКОВ Брюгге (г) 0:1 10.08.1999 КУ КР Анатолий БЫШОВЕЦ Силекс (д) 3:1 26.07.2000 ЛЧ КР2 Виктор ПРОКОПЕНКО Левадия (д) 4:1 14.08.2002 ЛЧ КР3 Невио СКАЛА Брюгге (д) 1:1 30.07.2003 ЛЧ КР2 Бернд ШУСТЕР Шериф (г) 0:0 27.07.2004 ЛЧ КР2 Мирча ЛУЧЕСКУ Пюник (г) 3:1 26.07.2016 ЛЧ КР3 Паулу ФОНСЕКА Янг Бойз (д) 2:0 18.09.2019 ЛЧ ГТ Луиш КАШТРУ Манчестер Сити (д) 0:3 03.08.2021 ЛЧ КР3 Роберто ДЕ ДЗЕРБИ Генк (г) 2:1 06.09.2022 ЛЧ ГТ Игор ЙОВИЧЕВИЧ Лейпциг (г) 4:1 19.09.2023 ЛЧ ГТ Патрик ВАН ЛЕУВЕН Порту (д) 1:3 25.10.2023 ЛЧ ГТ Марино ПУШИЧ Барселона (г) 1:2 10.07.2025 ЛЕ КР1 Арда ТУРАН Ильвес (д) 6:0

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ГТ - групповой турнир; КР - квалификационный раунд; КР1 - первый квалификационный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.