СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
12:00 Динамо – Вест Бромвич
19:00 Гросуплье – Шахтер
22:00 Италия (Ж) – Испания (Ж)
22:00 Португалия (Ж) – Бельгия (Ж)
ТЕННИС
15:30 Тейлор Фритц – Карлос Алькарас
17:30 Янник Синнер – Новак Джокович
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав продолжит выступать в одесском клубе
Мартин видит явным фаворитом Александра