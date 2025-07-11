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11 июля 2025, 11:55 | Обновлено 11 июля 2025, 12:04
29
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

11 июля 2025, 11:55 | Обновлено 11 июля 2025, 12:04
29
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля
ФК Шахтер

В пятницу, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:00 Динамо – Вест Бромвич

Ggbet 3.50 – 3.80 – 1.99

19:00 Гросуплье – Шахтер

Ggbet 11.50 – 6.40 – 1.24

22:00 Италия (Ж) – Испания (Ж)

Ggbet 10.50 – 6.04 – 1.30

22:00 Португалия (Ж) – Бельгия (Ж)

Ggbet 1.85 – 4.01 – 4.14

ТЕННИС

15:30 Тейлор Фритц – Карлос Алькарас

Ggbet 5.25 – 1.21

17:30 Янник Синнер – Новак Джокович

Ggbet 1.45 – 3.02

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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