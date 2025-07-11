СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 июля

В пятницу, 11 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

12:00 Динамо – Вест Бромвич

3.50 – 3.80 – 1.99

19:00 Гросуплье – Шахтер

11.50 – 6.40 – 1.24

22:00 Италия (Ж) – Испания (Ж)

10.50 – 6.04 – 1.30

22:00 Португалия (Ж) – Бельгия (Ж)

1.85 – 4.01 – 4.14

ТЕННИС

15:30 Тейлор Фритц – Карлос Алькарас

5.25 – 1.21

17:30 Янник Синнер – Новак Джокович

1.45 – 3.02

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