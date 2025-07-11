Уимблдон11 июля 2025, 11:27 |
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Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала Уимблдона-2025
11 июля 2025, 11:27 |
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11 июля состоятся матчи 1/2 финала Уимблдонского турнира 2025 в мужском одиночном разряде.
Ориентировочно в 15:30 на центральный корт выйдут Тейлор Фритц (США, ATP 5) и Карлос Алькарас (Испания, ATP 2).
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Это будет вторая встреча соперников на уровне Тура. Счет 1:0 в пользу Карлитоса.
Победитель противостояния в финале мейджора поборется либо против Янника Синнера, либо против Новака Джоковича.
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