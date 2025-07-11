Динамо объявило стартовый состав на матч против английского клуба
Товарищеская игра против «Вест Бромвича» начнется в 13:00
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.
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Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).
Стартовый состав Динамо на игру с Вест Бромвичем:
Нещерет, Супряга, Торрес, Караваев, Кабаев, Яцик, Буяльский, Захарченко, Беловар, Гусев, Михайленко.
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