Динамо объявило стартовый состав на матч против английского клуба

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

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Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Стартовый состав Динамо на игру с Вест Бромвичем:

Нещерет, Супряга, Торрес, Караваев, Кабаев, Яцик, Буяльский, Захарченко, Беловар, Гусев, Михайленко.