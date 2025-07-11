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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 12:40 |
543
1

Динамо объявило стартовый состав на матч против английского клуба

Товарищеская игра против «Вест Бромвича» начнется в 13:00

11 июля 2025, 12:40 |
543
1
Динамо объявило стартовый состав на матч против английского клуба
ФК Динамо Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

11 июля в 13:00 встречаются Динамо Киев и команда Вест Бромвич из Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Ранее Динамо сыграло два спарринга против команды Кишварда из Венгрии (поражение 0:2 и победа 3:0).

Стартовый состав Динамо на игру с Вест Бромвичем:

Нещерет, Супряга, Торрес, Караваев, Кабаев, Яцик, Буяльский, Захарченко, Беловар, Гусев, Михайленко.

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Динамо Киев товарищеские матчи Вест Бромвич чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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vovei
Опять эту пустоту ставит в основу.КОРОВАЕВ
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