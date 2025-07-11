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Уимблдон
11 июля 2025, 11:07 |
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0

Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона-2025

Поединок состоится 11 июля и начнется в 15:30 по Киеву

11 июля 2025, 11:07 |
150
0
Тейлор Фритц – Карлос Алькарас. Прогноз и анонс на полуфинал Уимблдона-2025
Коллаж Sport.ua

11 июля, в полуфинале Уимблдона, между собой сыграют Тейлор Фритц (WTA 5) и Карлос Алькарас (WTA 2).

Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Тейлор Фритц

Американец выглядел посредственно в этом сезоне, пока не началась его травяная часть, где ему сначала удалось выиграть турнир в Штутгарте, а потом в Истборне. ХотьФритц входит в топ-5, добрался до полуфинала, но до сих пор сложно поверить, что он способен выиграть шлем.

Нельзя сказать, что на этом Уимблдоне теннисисту было легко, он с большим трудом прошел в первом круге француза Мпечи Перрикар – 6:7, 6:7, 6:4, 7:6, 6:4. Пять сетов понадобилось и для победы над канадцем Диалло - 3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3. С испанцем Давидович Фокина удалось справиться легче – 6:4, 6:3, 6:7, 6:1, а с австралийцем Томпсоном он вел 6:1, 3:0, после чего соперник снялся. В четвертьфинале удалось пройти «нейтрала» Хачанова – 6:3, 6:4, 1:6, 7:6. У Фритца были проблемы против середняков, непонятно, как ему справиться с мощным испанцем.

Карлос Алькарас

Звездный испанец приехал на Уимблдон защищать титул, он в двух шагах от своей цели. Алькарас выиграл главный травяной турнир последние два года. У спортсмена не все было гладко на харде в текущем сезоне, но был неудержим на грунте, где выиграл турниры в Монте-Карло, Риме и Ролан Гаррос. Выглядит феноменально, ведь серия побед испанца уже достигла 23 матчей.

На этом турнире самое серьезное сопротивление Алькарасу в первом круге оказал ветеран Фабио Фоньини – 7:5, 6:7, 7:6, 2:6, 6:1. Где-то Карлитос недооценил опытного итальянца. Далее было проще, можно еще выделить матч против «нейтрала» Рублева – 6:7, 6:3, 6:4, 6:4, здесь тоже была борьба.

Учитывая амбиции и игру Алькараса, выступление будет считаться успешным, только в том случае, если он возьмет титул, а для этого есть все шансы.

Личные встречи

Соперники играли между собой всего дважды, в обоих случаях Алькарас побеждал на харде. Фритц в тех матчах не сумел взять у испанца ни одного сета.

Прогноз

Между собой сыграют двое представителей топ-5, так что матч однозначно будет интересным. Нет сомнений в том, что фаворитом встречи является испанец, о чем свидетельствуют и котировки букмекеров.

Если углубиться в коэффициенты, будет понятно, один сет американец должен взять, я же рискну поставить на победу Алькараса с форой -2,5 по сетам.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2.15.

Прогноз Sport.ua
Тейлор Фритц
11.07.2025 -
15:30
Карлос Алькарас
Фора Алькараса по сетам (-2.5) 2.15 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Тейлор Фритц Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2025 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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