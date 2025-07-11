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  4. Легионер Шахтера пригрозил Ильвесу: «Надеюсь забить два-три мяча»
Лига Европы
11 июля 2025, 08:28 |
69
0

Легионер Шахтера пригрозил Ильвесу: «Надеюсь забить два-три мяча»

Алиссон Сантана намерен увеличить свое голевое наследие в ответном матче

11 июля 2025, 08:28 |
69
0
Легионер Шахтера пригрозил Ильвесу: «Надеюсь забить два-три мяча»
ФК Шахтер Донецк. Алиссон Сантана

Легионер «Шахтера» Алиссон Сантана, который в первом матче квалификации в Лигу Европы дважды поразил ворота «Ильвеса» (6:0), пригрозил финскому клубу перед ответным матчем.

– В ответном матче с «Ильвесом» сколько голов от Алиссона можно ожидать в ворота соперника?

– Надеюсь забить два-три мяча, но не хочу иметь никаких ожиданий. Также хотелось бы дополнить взятие ворот качественным ассистом, – заявил бразилец.

Второй матч между «Шахтером» и «Ильвесом» запланирован на четверг, 17 июля. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Алиссон Сантана поделился эмоциями после победы горняков над финским клубом, признавшись, почему удалось одержать легкую победу.

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Лига Европы Шахтер Донецк Ильвес Тампере Алиссон Сантана Шахтер - Ильвес
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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