Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
Турецкий специалист поблагодарил своих подопечных
Бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо признался, что Арда Туран сказал футболистам после первого матча квалификации в основной раунд Лиги Европы против «Ильвеса» (6:0).
– Что главный тренер вам сказал после матча?
– Он отметил, насколько сложно забить шесть голов в одном поединке. Похвалил наши старания. Поблагодарил за уровень самоотдачи и желания, которые мы продемонстрировали на поле. Поднял настроение, которое и без того было на высоте, – рассказал Педриньо.
Ранее Педриньо поделился эмоциями после разгромной победы «горняков» над финским «Ильвесом», похвалив своих одноклубников.
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