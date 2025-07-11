Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ

Бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо признался, что Арда Туран сказал футболистам после первого матча квалификации в основной раунд Лиги Европы против «Ильвеса» (6:0).

– Что главный тренер вам сказал после матча?

– Он отметил, насколько сложно забить шесть голов в одном поединке. Похвалил наши старания. Поблагодарил за уровень самоотдачи и желания, которые мы продемонстрировали на поле. Поднял настроение, которое и без того было на высоте, – рассказал Педриньо.

Ранее Педриньо поделился эмоциями после разгромной победы «горняков» над финским «Ильвесом», похвалив своих одноклубников.