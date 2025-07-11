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  4. Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
Лига Европы
11 июля 2025, 07:52 |
975
0

Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ

Турецкий специалист поблагодарил своих подопечных

11 июля 2025, 07:52 |
975
0
Педриньо признался, что Туран сказал игрокам Шахтера после победы в ЛЕ
ФК Шахтер Донецк. Педриньо

Бразильский полузащитник «Шахтера» Педриньо признался, что Арда Туран сказал футболистам после первого матча квалификации в основной раунд Лиги Европы против «Ильвеса» (6:0).

– Что главный тренер вам сказал после матча?

– Он отметил, насколько сложно забить шесть голов в одном поединке. Похвалил наши старания. Поблагодарил за уровень самоотдачи и желания, которые мы продемонстрировали на поле. Поднял настроение, которое и без того было на высоте, – рассказал Педриньо.

Ранее Педриньо поделился эмоциями после разгромной победы «горняков» над финским «Ильвесом», похвалив своих одноклубников.

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер - Ильвес
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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