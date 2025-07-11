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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 03:59 |
561
0

Основной футболист киевского Динамо получил травму в товарищеском матче

Владислав Дубинчак вышел на замену, но смог провести на поле всего 11 минут

11 июля 2025, 03:59 |
561
0
Основной футболист киевского Динамо получил травму в товарищеском матче
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Дубинчак

10 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились киевское «Динамо» и представитель Дании «Мидтьюлланд». Подопечные Александра Шовковского забили первыми, но не сумели удержать преимущество и уступили со счетом 1:3.

В этом противостоянии травму получил защитник Владислав Дубинчак, который был вынужден попросить замену у тренерского штаба «бело-синих».

27-летний футболист вышел на поле на 62-й минуте, но смог сыграть только 11 минут, после чего вернулся на скамейку запасных. Дубинчак прихрамывал, когда покидал поле, а за боковой линией сразу снял бутсу.

Насколько серьезная травма у игрока – пока неизвестно.

Первый официальный матч в новом сезоне подопечные Шовковского проведут 22 июля, когда начнут свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Соперником «Динамо» станет победитель пары «Жальгирис» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта). Ответный матч состоится 29 июля.

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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