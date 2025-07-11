08.07.2025 21:00 – FT 0 : 0
Лига чемпионов11 июля 2025, 03:17 |
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Нью-Сейнтс – Шкендия – 0:0. Молчание форвардов в ЛЧ. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2025, 03:17 |
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Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
В нулевую ничью сыграли Нью-Сейнтс (Уэльс) и Шкендия (Северная Македония).
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 8 июля
Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония) – 0:0
Видеообзор матча
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