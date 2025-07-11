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  4. Нью-Сейнтс – Шкендия – 0:0. Молчание форвардов в ЛЧ. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Нью-Сейнтс
08.07.2025 21:00 – FT 0 : 0
Шкендия
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Лига чемпионов
11 июля 2025, 03:17 |
3
0

Нью-Сейнтс – Шкендия – 0:0. Молчание форвардов в ЛЧ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2025, 03:17 |
3
0
Нью-Сейнтс – Шкендия – 0:0. Молчание форвардов в ЛЧ. Видеообзор матча
ФК Нью-Сейнтс

Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

В нулевую ничью сыграли Нью-Сейнтс (Уэльс) и Шкендия (Северная Македония).

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 8 июля

Нью-Сейнтс (Уэльс) – Шкендия (Северная Македония) – 0:0

Видеообзор матча

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видео голов и обзор Лига чемпионов Нью-Сейнтс Шкендия
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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