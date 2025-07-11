Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дрита – Дифферданж – 1:0. Успех Косово в ЛЧ. Видео гола и обзор
Лига Чемпионов
Дрита
08.07.2025 21:00 – FT 1 : 0
Дифферданж 03
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 июля 2025, 03:07 |
8
0

Дрита – Дифферданж – 1:0. Успех Косово в ЛЧ. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

11 июля 2025, 03:07 |
8
0
Дрита – Дифферданж – 1:0. Успех Косово в ЛЧ. Видео гола и обзор
ФК Дрита

Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Команда из Косово одержала победу в квалификации ЛЧ.

Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1

Первые матчи. 8 июля

Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург) – 1:0

Гол: Манай, 74

Видео гола и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Арб Манай (Дрита).
По теме:
ФКСБ – Интер Эскальдес – 3:1. В Бухаресте довольны. Видео голов и обзор
Лудогорец – динамо минск – 1:0. Забили на 87 мин. Видео гола и обзор
Жальгирис – Хамрун Спартанс – 2:0. Соперник для Динамо. Видео голов и обзор
Дифферданж видео голов и обзор Лига чемпионов Дрита
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Футбол | 10 июля 2025, 22:52 86
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом
Соперник для разминки. Шахтер в первом матче поиздевался над Ильвесом

Команда Арды Турана стартовала в квалификации Лиги Европы со сверхуверенной победы

Киевское Динамо не вернется в Украину перед стартом УПЛ. Известна причина
Футбол | 11 июля 2025, 02:17 0
Киевское Динамо не вернется в Украину перед стартом УПЛ. Известна причина
Киевское Динамо не вернется в Украину перед стартом УПЛ. Известна причина

«Бело-синие» приняли решение оптимизировать логистику, чтобы лучше выступить в Лиге чемпионов

Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Футбол | 10.07.2025, 07:03
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Реал после катастрофы от ПСЖ указал на дверь трем звездам
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Футбол | 10.07.2025, 18:05
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Умер автор бомбардирского рекорда чемпионатов СССР по футболу
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Футбол | 10.07.2025, 07:40
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Вот это так поворот. Звезда сборной Украины поедет играть к Моуриньо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
Куртуа объяснил катастрофу Реала в матче против ПСЖ
10.07.2025, 08:49 2
Футбол
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
Мбаппе в шоке. ПСЖ легко разгромил Реал и вышел в финал КЧМ
09.07.2025, 23:59 36
Футбол
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
ПСЖ принял категорическое решение по Забарному. Илье это не понравится
09.07.2025, 23:07
Футбол
Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика
Дюбуа назвал главную проблему, исходящую от Усика
09.07.2025, 01:50
Бокс
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
Ливерпуль расторг контракт с Жотой. Это сделано умышленно
09.07.2025, 12:21 7
Футбол
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
Воздух стал чище. Определены обе полуфинальные пары Уимблдона-2025 у женщин
09.07.2025, 18:59 42
Теннис
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
Эдди ХИРН: «Этот боксер пройдется катком по Усику»
10.07.2025, 00:02 2
Бокс
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
Морозюк назвал футболистов, которые были пассажирами в киевском Динамо
09.07.2025, 10:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем