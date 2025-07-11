08.07.2025 21:00 – FT 1 : 0
Лига чемпионов11 июля 2025, 03:07 |
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Дрита – Дифферданж – 1:0. Успех Косово в ЛЧ. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
11 июля 2025, 03:07 |
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Вечером 8 июля состоялись первые матчи 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Команда из Косово одержала победу в квалификации ЛЧ.
Ответные матчи Q1 Лиги чемпионов пройдут на следующей неделе.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1
Первые матчи. 8 июля
Дрита (Косово) – Дифферданж (Люксембург) – 1:0
Гол: Манай, 74
Видео гола и обзор матча
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Арб Манай (Дрита).
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