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Украина. Премьер лига
11 июля 2025, 02:17 |
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Киевское Динамо не вернется в Украину перед стартом УПЛ. Известна причина

«Бело-синие» приняли решение оптимизировать логистику, чтобы лучше выступить в Лиге чемпионов

11 июля 2025, 02:17 |
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Киевское Динамо не вернется в Украину перед стартом УПЛ. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» приняло решение оптимизировать логистику и сократить до минимума количество переездов накануне старта Премьер-лиги.

После первого матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (22 июля) «бело-синие» приедут в польский город Люблин, где проведут больше месяца.

В этом городе подопечные Александра Шовковского проведут домашние матчи еврокубков, первый из которых состоится 29 июля. После второго квалификационного раунда киевский клуб останется в Польше и будут тренироваться в Люблине.

Это связано с тем, что в августе поединки Лиги чемпионов будут проходить каждую неделю. Чтобы избежать проблем с логистикой, «Динамо» не будет возвращаться в Украину перед стартом Премьер-лиги.

Кроме того, первые три тура чемпионата Украины «бело-синие» сыграют на стадионах, которые находятся на западе страны – против «Вереса» в Ровно, с «Рухом» во Львове и с «Эпицентром» в Тернополе.

На эти матчи «Динамо» будет приезжать из Польши, а после их завершения возвращаться в Люблин, чтобы полностью сконцентрироваться на Лиге чемпионов и лучше подготовиться к квалификации.

В Киев столичный клуб вернется только в конце августа, когда будет сыгран последний матч квалификации (26-28 августа). 30 августа подопечные Шовковского сыграют против житомирского «Полесья» в четвертом туре.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига чемпионов Динамо Киев Александр Шовковский
Николай Титюк Источник: Динамо Киев от Шурика
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