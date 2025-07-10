ВИДЕО. Педриньо и Невертон. Шахтер забил шесть. Разгром финского клуба в ЛЕ
Зрители в Любляне увидели фейерверк голов в Лиге Европы
Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
В конце игры Педриньо и Невертон довели счет до 6:0, а героем матча стал Алиссон, у которого 2 гола и 3 ассиста.
ГОЛ! 5:0. Педриньо, 87 мин
🖐 П'ЯТИЙ! ⚽️ ПЕДРІНЬЙО! 🔥#Shakhtar | #UEL #ШахтарІльвес pic.twitter.com/S3VMa3jGfA— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
ГОЛ! 6:0. Невертон, 90 мин
⚽️ НЕВЕРТОН! 6:0! 🔥#Shakhtar | #UEL #ШахтарІльвес pic.twitter.com/lmBsiy90Fm— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы
У французов появился план Б