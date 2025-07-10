ВИДЕО. Педриньо и Невертон. Шахтер забил шесть. Разгром финского клуба в ЛЕ

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

В конце игры Педриньо и Невертон довели счет до 6:0, а героем матча стал Алиссон, у которого 2 гола и 3 ассиста.

ГОЛ! 5:0. Педриньо, 87 мин

ГОЛ! 6:0. Невертон, 90 мин