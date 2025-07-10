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Лига Европы
10 июля 2025, 22:51 | Обновлено 10 июля 2025, 23:04
202
0

ВИДЕО. Педриньо и Невертон. Шахтер забил шесть. Разгром финского клуба в ЛЕ

Зрители в Любляне увидели фейерверк голов в Лиге Европы

10 июля 2025, 22:51 | Обновлено 10 июля 2025, 23:04
202
0
ВИДЕО. Педриньо и Невертон. Шахтер забил шесть. Разгром финского клуба в ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

В конце игры Педриньо и Невертон довели счет до 6:0, а героем матча стал Алиссон, у которого 2 гола и 3 ассиста.

ГОЛ! 5:0. Педриньо, 87 мин

ГОЛ! 6:0. Невертон, 90 мин

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере видео голов и обзор Шахтер - Ильвес Педриньо (Педро Энрике Азеведо Перейра) Невертон
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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