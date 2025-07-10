ВИДЕО. Четвертый гол Шахтера. Кевин оформил разгром Ильвеса
Донецкая команда получила большой гандикап перед ответным матчем
Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
На 74-й минуте Кевин забил 4-й гол в ворота финской команды (4:0).
ГОЛ! 4:0. Кевин, 74 мин
4:0 ⚽️ І ЦЕ КЕ-Е-ЕВІ-І-ІН! 😍#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/GtffeYhVHl— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
⚽️ ГОЛ! 4:0! КЕВІН ЗАБИВАЄ ЧЕТВЕРТИЙ М’ЯЧ 🔥#Shakhtar | #UEL #ШахтарІльвес pic.twitter.com/FJOjhCVD6J— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
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