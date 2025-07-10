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Лига Европы
10 июля 2025, 22:47 | Обновлено 10 июля 2025, 22:59
112
0

ВИДЕО. Четвертый гол Шахтера. Кевин оформил разгром Ильвеса

Донецкая команда получила большой гандикап перед ответным матчем

10 июля 2025, 22:47 | Обновлено 10 июля 2025, 22:59
112
0
ВИДЕО. Четвертый гол Шахтера. Кевин оформил разгром Ильвеса
ФК Шахтер

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 74-й минуте Кевин забил 4-й гол в ворота финской команды (4:0).

ГОЛ! 4:0. Кевин, 74 мин

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере видео голов и обзор Шахтер - Ильвес Кевин (Шахтер)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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