ВИДЕО. Четвертый гол Шахтера. Кевин оформил разгром Ильвеса

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 74-й минуте Кевин забил 4-й гол в ворота финской команды (4:0).

ГОЛ! 4:0. Кевин, 74 мин