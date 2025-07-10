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  4. ВИДЕО. Дубль Алиссона в 19 лет. Шахтер довел перевес до разгромного
Лига Европы
10 июля 2025, 22:09 | Обновлено 10 июля 2025, 22:43
1321
0

ВИДЕО. Дубль Алиссона в 19 лет. Шахтер довел перевес до разгромного

Донецкая команда получила комфортный счет в матче с Ильвесом в ЛЕ

10 июля 2025, 22:09 | Обновлено 10 июля 2025, 22:43
1321
0
ВИДЕО. Дубль Алиссона в 19 лет. Шахтер довел перевес до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 47-й минуте Алиссон Сантана оформил дубль, и перевес Шахтера увеличился до трех мячей (3:0).

ГОЛ! 3:0. Алиссон Сантана, 47 мин

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере видео голов и обзор Алиссон Сантана Шахтер - Ильвес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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