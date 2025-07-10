ВИДЕО. Дубль Алиссона в 19 лет. Шахтер довел перевес до разгромного
Донецкая команда получила комфортный счет в матче с Ильвесом в ЛЕ
Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
На 47-й минуте Алиссон Сантана оформил дубль, и перевес Шахтера увеличился до трех мячей (3:0).
ГОЛ! 3:0. Алиссон Сантана, 47 мин
Аліссон сьогодні 🔥🔥🔥— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
⚽️⚽️ 19-річний півзахисник оформив дубль! 👏🏻#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/CtCe34IiuE
⚽️⚽️ ДУБЛЬ АЛІССОНА! 🔥 3:0! 🧡#Shakhtar | #UEL #ШахтарІльвес pic.twitter.com/gvpCkucFtN— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
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