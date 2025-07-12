Хаби Алонсо запланировал три громких трансфера после катастрофы против ПСЖ
«Реал» готовит три серьезных трансфера
Мадридский «Реал» после вылета из клубного чемпионата мира 2025 запланировал три громких трансфера.
По информации испанских СМИ, наставник «Реала» Хаби Алонсо запросил у Флорентино Переса трансфер качественного центрбека, левого фулбека и полузащитника. Селекционная служба «бланкос» нашла кандидатов для Алонсо. Завершается трансфер Альваро Фернандеса Каррераса из «Бенфики» и ведется активная работа по переходам Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Давиде Фраттези из «Интера».
Ранее обладатель Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.
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