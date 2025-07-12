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  4. Хаби Алонсо запланировал три громких трансфера после катастрофы против ПСЖ
Испания
12 июля 2025, 02:32 |
98
0

Хаби Алонсо запланировал три громких трансфера после катастрофы против ПСЖ

«Реал» готовит три серьезных трансфера

12 июля 2025, 02:32 |
98
0
Хаби Алонсо запланировал три громких трансфера после катастрофы против ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Мадридский «Реал» после вылета из клубного чемпионата мира 2025 запланировал три громких трансфера.

По информации испанских СМИ, наставник «Реала» Хаби Алонсо запросил у Флорентино Переса трансфер качественного центрбека, левого фулбека и полузащитника. Селекционная служба «бланкос» нашла кандидатов для Алонсо. Завершается трансфер Альваро Фернандеса Каррераса из «Бенфики» и ведется активная работа по переходам Ибраима Конате из «Ливерпуля» и Давиде Фраттези из «Интера».

Ранее обладатель Лука Модрич в личной беседе с президентом королевского клуба Флорентино Пересом назвал игрока, который сможет его идеально заменить в составе «сливочных». Им стал Арда Гюлер.

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Альваро Фернандес Каррерас Бенфика Ибраима Конате Ливерпуль Давиде Фраттези Интер Милан трансферы Серии A трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Хаби Алонсо
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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