ВИДЕО. Кауан Элиас после углового удвоил перевес Шахтера в матче с Ильвесом
На 26-й минуте донецкая команда забила второй гол в матче
Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после передачи Алиссона Сантаны с углового удвоил перевес Шахтера в счете (2:0).
ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 43 мин
⚽️ 2:0! 😍 Дебютний гол Кауана Еліаса у єврокубках! 👏🏻#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/4u8qZDn7Cb— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
⚽️ ГОЛ! КАУАН ЕЛІАС! 2:0! 🧡#Shakhtar | #UEL #ШахтарІльвес pic.twitter.com/nQNK7xWa0L— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У французов появился план Б
Смотрите видеообзор матча 1-го раунда квалификации Лиги Европы