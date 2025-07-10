ВИДЕО. Кауан Элиас после углового удвоил перевес Шахтера в матче с Ильвесом

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после передачи Алиссона Сантаны с углового удвоил перевес Шахтера в счете (2:0).

ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 43 мин