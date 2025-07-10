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Лига Европы
10 июля 2025, 21:47 | Обновлено 10 июля 2025, 22:37
667
0

ВИДЕО. Кауан Элиас после углового удвоил перевес Шахтера в матче с Ильвесом

На 26-й минуте донецкая команда забила второй гол в матче

10 июля 2025, 21:47 | Обновлено 10 июля 2025, 22:37
667
0
ВИДЕО. Кауан Элиас после углового удвоил перевес Шахтера в матче с Ильвесом
ФК Шахтер. Кауан Элиас

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 43-й минуте Кауан Элиас ударом головой после передачи Алиссона Сантаны с углового удвоил перевес Шахтера в счете (2:0).

ГОЛ! 2:0. Кауан Элиас, 43 мин

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере видео голов и обзор Шахтер - Ильвес Кауан Элиас Алиссон Сантана
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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