ВИДЕО. Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера в матче с Ильвесом
На 26-й минуте горняки забили первый гол в новом сезоне
Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.
10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.
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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.
На 26-й минуте Алиссон Сантана после передачи Кевина открыл счет для Шахтера (1:0).
ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 26 мин
🔥 Перший гол у новому сезоні! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
⚽️ Аліссон відкриває рахунок у матчі 🆚 «Ільвес» 🙌#Shakhtar #ШахтарІльвес pic.twitter.com/jBfxHzwgmh
⚽️ ГО-О-ОЛ! 🧡 АЛІССОН! 🔥 1:0! 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 10, 2025
Аліссон відкриває рахунок і забиває наш перший гол у новому сезоні!#Shakhtar | #UEL #ШахтарІльвес pic.twitter.com/jCOhkuS7B3
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