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Лига Европы
10 июля 2025, 21:28 | Обновлено 10 июля 2025, 21:55
436
0

ВИДЕО. Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера в матче с Ильвесом

На 26-й минуте горняки забили первый гол в новом сезоне

10 июля 2025, 21:28 | Обновлено 10 июля 2025, 21:55
436
0
ВИДЕО. Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера в матче с Ильвесом
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 26-й минуте Алиссон Сантана после передачи Кевина открыл счет для Шахтера (1:0).

ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 26 мин

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Лига Европы Шахтер Донецк Арда Туран Ильвес Тампере видео голов и обзор Алиссон Сантана Шахтер - Ильвес Кевин (Шахтер)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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