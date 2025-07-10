ВИДЕО. Алиссон Сантана открыл счет для Шахтера в матче с Ильвесом

Донецкий клуб Шахтер начал выступление в квалификации Лиги Европы сезона 2025/26.

10 июля в 21:00 на арене Стожице в словенской Любляне играют Шахтер Донецк и финская команда Ильвес Тампере.

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Это дебютный официальный поединок для турецкого специалиста Арды Турана на посту главного тренера горняков.

На 26-й минуте Алиссон Сантана после передачи Кевина открыл счет для Шахтера (1:0).

ГОЛ! 1:0. Алиссон Сантана, 26 мин