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Лига Европы
Сабах
10.07.2025 19:00 – FT 2 : 3
Целе
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Лига Европы
10 июля 2025, 21:17 | Обновлено 10 июля 2025, 21:22
169
0

Голевая перестрелка. Словенский клуб выиграл первый матч сезона ЛЕ

Целе одержал победу над клубом Сабах из Азербайджана со счетом 3:2

10 июля 2025, 21:17 | Обновлено 10 июля 2025, 21:22
169
0
Голевая перестрелка. Словенский клуб выиграл первый матч сезона ЛЕ
ФК Целе

Завершился первый матч квалификации Лиги Европы нового сезона 2025/26.

Словенский «Целе» добыл непростую выездную победу над азербайджанским «Сабахом».

Поединок, который состоялся в Масазыре, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Ответный матч через неделю в Словении обещает быть непростым для хозяев, хотя они и будут иметь гандикап в один мяч.

Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

Первый матч. 10 июля 2025, Масазыр (Азербайджан)

Сабах (Азербайджан) – Целе (Словения) – 2:3

Голы: Шафранко, 3, 18 (пен) – Ковачевич, 7, 48, Хрка, 90+4

Инфографика

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Лига Европы Целе Сабах Баку
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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