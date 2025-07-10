Голевая перестрелка. Словенский клуб выиграл первый матч сезона ЛЕ

Завершился первый матч квалификации Лиги Европы нового сезона 2025/26.

Словенский «Целе» добыл непростую выездную победу над азербайджанским «Сабахом».

Поединок, который состоялся в Масазыре, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Ответный матч через неделю в Словении обещает быть непростым для хозяев, хотя они и будут иметь гандикап в один мяч.

Лига Европы. Квалификация. Первый раунд

Первый матч. 10 июля 2025, Масазыр (Азербайджан)

Сабах (Азербайджан) – Целе (Словения) – 2:3

Голы: Шафранко, 3, 18 (пен) – Ковачевич, 7, 48, Хрка, 90+4

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